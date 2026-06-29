Duras críticas contra el Mallorca por los precios de los abonos: "Es una vergüenza"

La afición del Real Mallorca no ha tardado en mostrar su descontento, ya sea en forma de enfado o ironía, por la escasa rebaja que ha sufrido el precio de los abonos tras el descenso del equipo a Segunda División, una categoría que dista años luz de Primera en todos los aspectos.

Así, las renovaciones solo cuestan, aproximadamente, un 20% menos que la temporada pasada. En el mejor de los casos, supone poco más de cien euros de descuento, aunque en otros la rebaja es mucho menor. Son muchos los aficionados que esperaban un coste mucho menor (el Girona ha rebajado un 50% el coste tras el descenso).

En redes sociales, donde el club ha ido presentando una serie de vídeos para culminar con uno bajo el lema de la campaña “Volem sentir”, son muchos los aficionados que no han dudado en mostrar su rechazo a los precios de la campaña de abonados, considerándolos abusivos teniendo en cuenta la categoría en la que competirá el equipo este curso. Incluso a nivel nacional se han hecho eco de los altos precios.

Renovaciones Así, en el mapa de precios publicado en la web oficial del club (atendiendo solo a la categoría de adulto), los abonos en la Tribuna Oeste van desde los 535 euros hasta los 495. En Tribuna Este, el más caro es de 450 euros y el más económico, de 415. En Fondo Norte, el carné tendrá un coste de 265 euros, mientras que en Fondo Sur, donde se encuentra la grada de animación, el abono costará 180 euros.

Nuevas altas En cuanto a las nuevas altas, en Tribuna Oeste el precio del abono (en categoría adulto) oscilará entre los 830 y los 805 euros. En Tribuna Este, entre los 825 y los 700. En Fondo Norte será de 330 euros, mientras que en Fondo Sur el precio del carné será de 265 euros.

“Es una vergüenza”, “campaña de desabonados” y “no queréis hacer mallorquinismo” son algunos de los mensajes que se repiten con asiduidad en la red social X, especialmente en el tuit en el que el club ha publicado el enlace a la campaña de abonados.

Lo cierto es que el aficionado del Mallorca acumula un mes difícil de digerir. Desde que se confirmó el descenso a Segunda División, las malas noticias no han dejado de acumularse y la falta de transparencia de la entidad, que ha optado por guardar silencio durante gran parte del mes de junio, no ha ayudado a que el trauma del descenso se rebaje un ápice.

La relación del Mallorca con sus aficionados atraviesa horas muy bajas, casi críticas, y el club tiene mucho camino por remontar cuando en poco más de un mes y medio dé inicio la competición liguera. Todo lo que no sea luchar por el ascenso directo desde el inicio no hará sino agravar una situación muy delicada ya de por sí.