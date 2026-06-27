Luis García: “Todavía no sabemos la plantilla que vamos a tener, pero estamos muy ilusionados”

Ilusión, trabajo y equilibrio mental. Luis García Fernández, nuevo entrenador del Real Mallorca, ha hablado por primera vez desde que se hizo cargo del equipo a través de los canales oficiales del club. El exjugador bermellón y exentrenador de Las Palmas ha asegurado que deben ir “paso a paso” y conformar “una plantilla competitiva para Segunda División”.

“Independientemente de que el club, lastimosamente, ahora esté en Segunda División, el proyecto es para estar en Primera, para crecer. Tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la Segunda División, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que no ha ascendido ninguno de los últimos seis equipos que han descendido en los últimos dos años, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría, tener mucha ilusión, trabajar muchísimo y ser más humildes que nadie”.

“La verdad es que me hace muchísima ilusión, como te he dicho, volver a la que considero mi casa, donde en solo un año disfruté muchísimo. Creo que el proyecto es muy bonito e ilusionante. Hay una propiedad que ha invertido mucho dinero en el equipo. Han hecho cinco temporadas consecutivas en Primera División, algo realmente muy complicado. Y afrontamos esta campaña con responsabilidad, ambición y muchísima ilusión”, ha añadido.

El técnico asturiano ha desvelado qué tipo de fútbol va a querer que practiquen los jugadores. “Sobre todo quiero un equipo que sea protagonista, que quiera el balón, que quiera jugar, que sea vertical cuando toca, que sepa defender, que sea agresivo, que tratemos de defender cuanto más lejos de nuestra portería, mejor. Un poco el fútbol actual. Está claro que queda muchísimo trabajo por delante. Todavía no sabemos ni la plantilla que vamos a tener, hay que ir construyéndola poco a poco, pero creo que todo el mundo está muy ilusionado con construir un proyecto que gane muchos partidos y que ilusione a su gente”, ha comentado.

Uno de los cambios que ha destacado ha sido la reforma del estadio, resaltando la cercanía del público como algo fundamental para el equipo. “Sobre todo, que ha evolucionado mucho en cuanto a la infraestructura. Sin lugar a dudas, el campo es una olla a presión. Creo que es importantísimo tener a nuestra gente cerca porque ya los notábamos en aquella temporada con la pista de atletismo estando tan lejos. Tengo muchas ganas de vivirlo en el presente, con ellos muy cerca y empujando. Ojalá seamos capaces de ilusionarlos, de que se identifiquen con el equipo y que entre todos consigamos muchas cosas”, ha destacado.

Por otro lado, ha enumerado los aspectos clave para ser candidatos a regresar a Primera División.

“El primero es tener equilibrio mental, porque es una categoría que va mucho a las rachas. Puedes ganar varios partidos seguidos y después no acabar de ganar, y eso te puede generar dudas. La clave de todo es tener equilibrio y, sobre todo, ser un equipo que, desde el primer día y hasta el último, esté unido con su afición. Que todos seamos muy conscientes de que la categoría es dificilísima, que cualquier equipo gana a cualquiera, independientemente de los presupuestos y los jugadores. Está todo muy igualado, va de detalles y, desde el primer día de la pretemporada, es algo que tenemos que meter en vena a los jugadores. Que sepan que la categoría no es la misma en la que el Mallorca ascendió hace cinco años”, ha analizado.

Luis García ha reconocido que tiene muchas ganas de empezar y volver a un sitio que considera como su casa: “Lo primero de todo, con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de conocer a los jugadores, de reencontrarme con una afición increíble. Al final, uno como ser humano siempre trata de volver a los sitios donde se ha sentido bien y donde ha estado a gusto y feliz. Y la verdad es que, una vez te haces entrenador, sin lugar a dudas es un sitio marcado porque viví muy bien, porque me trataron muy bien y porque viví solo una temporada, pero fue muy, muy intensa. Así que estoy muy ilusionado”.

Respecto al curso que pasó en la isla, ha reconocido que atravesaron muchas dificultades, aunque todo terminó con final feliz tras una remontada histórica, culminada con la salvación en la última jornada frente al Betis.

“Fue una temporada muy complicada. Fue justo el año después de la salida de Samuel Eto’o, todo un referente para el mallorquinismo, y llegábamos con mucha ilusión, pero la temporada no inició de la mejor manera. Tuvimos un cambio de entrenador y recuerdo unas declaraciones, a mitad o casi terminando el año, de Héctor Cúper, que decía que a ver si éramos capaces de terminar dignamente una temporada. Pero sí que hicimos algo muy bien, que fue juntarnos, unirnos, ser un equipo y creer hasta el final, gracias también a nuestra gente. No cabe duda de que fue súper necesaria y nos empujaron para poder conseguir una permanencia histórica en la última jornada contra el Betis”, ha concluido.