El Mallorca se enfrentará al PSG en el Trofeu Ciutat de Palma

El Real Mallorca ya tiene rival para el Trofeu Ciutat de Palma. Será el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, actual campeón de la Liga de Campeones y que cuenta entre sus filas con estrellas del fútbol mundial como Ousmane Dembélé, Vitinha o Nuno Mendes. El encuentro se disputará el próximo 5 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en Son Moix.

Está por ver si el exbermellón Kang-In Lee, que milita actualmente en el conjunto parisino, estará en la cita. El atacante surcoreano está en la rampa de salida, negociando su futuro, con el Atlético de Madrid como uno de sus pretendientes. Este partido amistoso nace precisamente tras el traspaso de Kang del Mallorca al PSG por 22 millones de euros, siendo uno de los acuerdos alcanzados entre ambas entidades.

A pesar de que la venta se produjo en el verano de 2023, no ha sido hasta ahora, en 2026, cuando el club de Luis Enrique ha encontrado fecha para disputar este encuentro, que contará con gran expectación por parte del mallorquinismo y del mundo del fútbol en general.

Este partido, que será el primero del Mallorca 2026/27 en el Estadi Mallorca Son Moix, supondrá la penúltima prueba del conjunto bermellón antes del inicio de LaLiga Hypermotion. Poco después, el 8 de agosto, el equipo volverá a disputar en su estadio el último amistoso de pretemporada, con rival todavía por determinar.

Los abonados tendrán entrada gratuita. Las entradas se pondrán a la venta más adelante.