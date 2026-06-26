Mitad roja, mitad negra: así es la nueva camiseta del Mallorca para la temporada 2026/27

El Real Mallorca ha presentado la nueva camiseta que lucirá durante la temporada 2026/27. Con un estilo novedoso, la elástica combina el bermellón y el negro a partes iguales en la parte frontal. La primera equipación ya está a la venta en los canales oficiales del club y ha generado reacciones de todo tipo entre los aficionados.

Una camiseta que, sin embargo, no ha sorprendido a muchos seguidores, especialmente a los usuarios de la red social X, ya que el diseño se filtró hace más de una semana en una conocida página web de compraventa de ropa.

“Hay frases que pertenecen a un club. Frases que no nacen en una campaña ni en un vestuario, sino en la grada. Frases que forman parte de la identidad de toda una afición. ‘Rojo y negro, hasta que me muera’ es una de ellas”. Con estas palabras ha definido el club la nueva camiseta, que ha contado con Manu Morlanes y Sergi Darder como modelos en su presentación.

Con un precio de 89,99 euros para adulto —sin incluir dorsal ni nombre, lo que eleva el coste a casi 108 euros— y de 85 euros en talla infantil, con pequeños descuentos para los abonados, la camiseta ya está disponible en la web oficial del club, junto con la equipación de los porteros.