El Mallorca pierde a su director de servicios médicos

Nueva baja en el Real Mallorca, aunque esta vez se produce fuera del césped. El club bermellón debe encontrar un nuevo director de rendimiento y de los servicios médicos del club. Y es que el doctor Adolfo Muñoz, quien ha ostentado este cargo durante los últimos cuatro años (llegó a la isla en 2022), se ha marchado para fichar por el Betis, tal y como ha informado a través de su página web el club verdiblanco.

También era uno de los responsables de la RCD Mallorca Sport Clinic, por lo que la entidad deberá encontrarle reemplazo en un verano que se aventura muy movido, con la preparación para la temporada en una exigente y complicada Segunda División y el reto de hacer frente a una profunda remodelación de la plantilla.

Licenciado en Medicina, especialista en Medicina del Deporte, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster en Alto Rendimiento Deportivo, entre otras titulaciones, Adolfo Muñoz acumula más de 20 años de experiencia en el mundo del fútbol profesional. Además de dirigir los servicios médicos del Mallorca, ha pasado por otros equipos como el Villarreal CF, el Sevilla FC y el Neuchâtel Xamax FC.