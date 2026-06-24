Pablo Ortells reactiva el mercado del Mallorca

El Mallorca ya está en marcha otra vez. Una vez confirmada la salida de Martín Demichelis, que provocó un parón en algunas de las negociaciones que tenía abiertas la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells, el responsable de fútbol del club bermellón ha reiniciado el trabajo en busca de los refuerzos que necesitará el equipo para lograr su objetivo: el retorno a Primera División.

La planificación del Mallorca sufrió un contratiempo tras conocerse el acuerdo de Demichelis con el Leipzig, que dejaba al conjunto bermellón sin el entrenador que estaba diseñando la pretemporada y la plantilla junto a Ortells. El técnico había solicitado una serie de fichajes e incluso había proporcionado algunos nombres de futbolistas que encajaban con sus preferencias. Unos movimientos que ya había iniciado el Mallorca, aunque esos primeros contactos no habían ido más allá tras asimilarse en la planta noble que el adiós del argentino cambiaba la hoja de ruta de la entidad.

Además, el Mallorca tuvo que centrarse en encontrar al sustituto de Demichelis. Una carrera a contrarreloj en la que Ortells debió estudiar y seleccionar los perfiles más adecuados y que le llevó a decantarse por Luis García.

El que fuera jugador mallorquinista, que la temporada anterior dirigió a la UD Las Palmas, tendrá también participación en la configuración de la plantilla, aunque con menos fuerza de la que tenía Demichelis.

Nuevas opciones

Serán Pablo Ortells y los integrantes de la secretaría técnica del club los que seleccionarán a la mayoría de futbolistas que acabarán comprometiéndose con el Real Mallorca, que ha recuperado algunos de los nombres que figuraban en su lista de refuerzos y que habían quedado en un segundo plano. Entre ellos, según informó este martes Cordópolis, se encuentra el delantero Adrián Fuentes, que esta pasada campaña ha marcado 14 goles con el Córdoba en Segunda División. Una operación que podría tener un coste alto, ya que el conjunto andaluz se remite a la cláusula de rescisión de tres millones de euros que tiene el atacante madrileño, de 29 años.

Otro jugador que el Mallorca tiene en su lista de posibles refuerzos es el central zurdo Alan Matturro, futbolista uruguayo de 21 años que esta pasada temporada jugó en el Levante cedido por el Génova. Tiene contrato hasta 2028 con los italianos y ocuparía una de las dos plazas de extracomunitario que se permiten en Segunda División.

La marcha de Demichelis también afecta al capítulo de salidas, ya que hay jugadores que estaban dispuestos a quedarse con el argentino en el banquillo y que ahora se plantean su salida. Y al contrario, futbolistas que no veían nada claro el futuro con el de Justiniano Posse a los mandos y ahora se plantean seguir. Además, queda por resolver la situación de algún componente que no entra en los planes de la dirección deportiva.

En las operaciones en las que no ha afectado el caso Demichelis son las que tienen a los mundialistas como protagonistas. Mojica, con Colombia, y Samu Costa, con Portugal, están en la rampa de salida y en el Mallorca están pendientes de si participan con sus selecciones.