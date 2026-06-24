Omar Mascarell abandona el Mallorca: los detalles de su fichaje por el Al-Khaleej

El Mallorca se queda sin Omar Mascarell. El centrocampista tinerfeño, que tenía una propuesta de renovación de los bermellones sobre la mesa, ha aceptado una oferta irrechazable del Al-Khaleej de Arabia Saudí. La continuidad del canario, que terminaba contrato este 30 de junio, era muy complicada ya que había recibido el interés de varios clubes de Primera División y del extranjero. Sin embargo, ninguna de ellas era de este equipo saudí, que ha sido capaz de cerrar el pase en una operación relámpago al poner sobre la mesa una cantidad económica muy superior a cualquier otra para firmar hasta 2027.

El pivote, de 33 años, gozaba de un buen cartel tras su notable temporada y, sobre todo, el final de Liga, a pesar del descenso de los baleares a Segunda División. El hecho de quedarse libre le convertía en un caramelo en el mercado de fichajes, una circunstancia que le alejaba de Son Moix. Omar Mascarell, al que le decepcionó que el director deportivo del Mallorca no le ofreciera la renovación antes del pasado mercado invernal, ha participado esta temporada en 30 partidos de Liga, anotando dos goles y siendo una pieza importante tanto con Jagoba Arrasate como con Martín Demichelis. También jugó en dos duelos de la Copa del Rey y con la selección de Guinea Ecuatorial en la Copa de África.

Omar vivirá una experiencia más en una carrera que despegó en su etapa como canterano del Real Madrid. Precisamente, en esos tiempos, la Federación de Fútbol del país de nacimiento de su abuelo empezó a plantearle la idea de que atendiera la llamada de la selección. Pero el jugador prefirió esperar con la esperanza de seguir subiendo escalones en los niveles de formación de la Roja. Con el paso del tiempo, asegura que no se arrepiente de haber dado esos pasos, aceptó vestir la camiseta de Guinea Ecuatorial. «Es la mejor decisión que he tomado en mi carrera», ha comentado en varias ocasiones.

El futbolista, que llegó a participar en un partido oficial del primer equipo del Real Madrid, en junio de 2013 ante el Osasuna, cogió vuelo en el Sporting (15/16) y, sobre todo, en la Bundesliga, la Primera División de Alemania, donde maduró con los uniformes del Eintracht y el Schalke 04. Tras esta etapa volvió a España como fichaje del Elche –en Primera División– en el verano de 2021. Mascarell pasó dos campañas en el conjunto franjiverde y en 2023 firmó con el Mallorca, en el que ha ofrecido un muy buen rendimiento, con casi cien encuentros en su trayectoria, y deja un gran recuerdo por su profesionalidad, dentro y fuera del terreno de juego.