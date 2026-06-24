Fútbol
Demichelis quiere llevarse a Samu Costa al Leipzig
El técnico argentino ha pedido la contratación del centrocampista portugués, con el que coincidió durante su corta etapa en Son Moix
El Mallorca reclama unos 25 millones de euros por el luso, que todavía no ha debutado en este Mundial
Martín Demichelis quiere llevarse a Samu Costa al Red Bull Leipzig. Así lo asegura el periodista especializado en fichajes, Fabricio Romano, en su cuenta de X (antes Twitter). "Samu Costa, uno de los nombres señalados por Martín Demichelis como posibles fichajes para el RB Leipzig. El centrocampista del Mallorca es una opción a considerar para el mercado de verano", ha escrito el italiano.
Samu Costa, que finaliza contrato el 30 de junio de 2028, será vendido este verano después del descenso de los bermellones a Segunda División. Su buen rendimiento, a pesar del nefasto rumbo deportivo de los de Son Moix, le convierte en una de las perlas del mercado.
Fue indiscutible para Demichelis en el corto periodo en el que coincidieron en la isla, tiempo más que suficiente para que el preparador argentino haya reclamado su contratación para su inminente reto en la Bundesliga y en la Champions League. El sudamericano, que dejó tirado a los bermellones solo dos semanas después de haber renovado por dos temporadas, es consciente de la ambición del futbolista, que goza de un gran cartel.
El centrocampista, que ha marcado siete goles este curso, todavía no ha debutado con la selección lusa en el Mundial, con triunfo ante Uzbekistán (5-0) y empate ante la República Democrática del Congo (0-0). Lo que está claro es que el Mallorca es reacio a venderlo antes de que acabe el torneo para así poder sacar un mayor beneficio por su venta en el caso de tenga cierto protagonismo.
Samu Costa también está en la agenda del Benfica portugués. Según informa 'O Jogo', en Son Moix piden 25 millones de euros por el futbolista. Cabe recordar también que el Almería posee un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por el que desembolsó tres millones más Baba.
En caso de venderlo por 25, la entidad bermellona se quedaría con 20,6 millones. El Mallorca ya recibió el año pasado dos ofertas importantes por el de Aveiro desde la Premier League y Arabia Saudí. Su notable desempeño esta temporada ha aumentado exponencialmente su valor y todo indica que sus días en la isla están contados.
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