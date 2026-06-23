El Mallorca arrancará la pretemporada el 6 de julio con el ascenso como gran objetivo

El Real Mallorca ya tiene organizado el plan de trabajo que seguirá el equipo durante la pretemporada, en la que el nuevo técnico, Luis García, buscará poner a punto a una plantilla que debe afrontar el gran reto de la temporada 2026-27: el ascenso a Primera División.

El equipo bermellón comenzará la pretemporada el lunes 6 de julio, con las ya habituales pruebas médicas a los jugadores. El martes se completarán los reconocimientos y los futbolistas iniciarán la preparación física, antes de tener el primer contacto con el balón el miércoles 8 en Son Bibiloni.

Los primeros días de la pretemporada se desarrollarán en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, que también será el escenario del primer partido amistoso. El rival será, el 18 de julio, el filial bermellón, un Mallorca B que esta próxima campaña jugará en Segunda RFEF.

Stage en Marbella

Tras este primer test, el Mallorca pondrá rumbo a Marbella el día 24 de julio para realizar una miniconcentración. Durante esos días se jugarán dos encuentros amistosos, aunque todavía no hay rivales confirmados; serán los días 25 y 30. Ese mismo día, el equipo volverá a la isla.

La pretemporada se extenderá poco más de un mes, ya que la Liga tiene como fecha de inicio el fin de semana del 15 de agosto. Hasta ese primer partido oficial están confirmados otros dos encuentros de preparación.

El primero será el 5 de agosto, en el Trofeu Ciutat de Palma-150 aniversario Estrella Damm, que este año alcanza su 48.ª edición. Tres días más tarde, el 8 de agosto, el Mallorca cerrará su preparación con un partido ante un rival y en un campo aún por definir.

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Una semana después arrancará la Liga, tras poco más de un mes de pretemporada. El rival se conocerá el próximo día 30 de julio, cuando se celebre el sorteo de los calendarios por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).