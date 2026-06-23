Luis García toma el mando del Mallorca con una apuesta por el fútbol protagonista

Luis García Fernández (Oviedo, 1981) es el elegido por la dirección deportiva del Mallorca para hacerse cargo del banquillo bermellón tras la marcha de Martín Demichelis. El asturiano, que ya conoce la entidad tras su etapa como futbolista, asume el reto de liderar un nuevo proyecto en Son Moix con una idea futbolística definida: construir un equipo protagonista, con personalidad y capaz de asumir la iniciativa de los partidos.

Su recorrido como entrenador todavía es corto, pero durante sus primeras experiencias en los banquillos ha dejado claras algunas de las líneas maestras de su propuesta. Durante su presentación como técnico de Las Palmas, el año pasado, aseguró que quiere equipos con capacidad para tener el balón y llevar el peso de los encuentros. Una filosofía que encaja con la tradición del conjunto canario y que comparte varios de los principios que el club bermellón pretendía implantar con Demichelis en Segunda.

Un delantero con una extensa trayectoria en el fútbol español

La carrera de Luis García como futbolista comenzó en las categorías inferiores del Real Madrid, aunque fue lejos del Santiago Bernabéu donde consiguió consolidarse en la élite. Tras pasar por clubes como Murcia, el propio Mallorca, Espanyol o Zaragoza, se convirtió en uno de los atacantes más reconocibles del fútbol español durante la década de los 2000.

Su paso por el club bermellón en la temporada 2004/05 marcó uno de los puntos de inflexión de su carrera. Aquel curso anotó 11 goles en Primera División y despertó el interés del Espanyol, donde alcanzó su mejor nivel. En el conjunto perico conquistó la Copa del Rey de 2006 y formó parte del equipo que alcanzó la final de la Copa de la UEFA un año después. Además, fue internacional con la selección española en siete ocasiones.

Un técnico con una idea reconocible

Tras colgar las botas en 2019, Luis García inició su carrera como entrenador en el fútbol base, dirigiendo al juvenil del Damm antes de entrenar al Real Madrid C, el Espanyol —en Primera División—, la selección de Catar —cinco partidos— y, en esta última temporada, a Las Palmas. Su crecimiento ha sido progresivo y, pese a no contar con una experiencia dilatada en la élite, quienes han seguido su trayectoria destacan su apuesta por equipos que intentan asumir el protagonismo de los partidos.

Así lo explicó el propio técnico durante su etapa en el club canario, donde insistió en la importancia de que sus equipos tengan una identidad clara y sean capaces de interpretar los distintos momentos del juego: "Quiero que seamos protagonistas, valientes, reconocibles... Tenemos que saber cuándo atacar lento o rápido, defender alto o bajo. Debemos ser adaptativos. Ser equipo y que todos entiendan su rol en cada momento".

Ahora, con su llegada confirmada a Son Moix, tendrá la oportunidad de trasladar esas ideas al Mallorca y demostrar si su propuesta es capaz de consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. Su fichaje, además, puede cambiar algunas decisiones de la planificación de la plantilla y la situación de algunos futbolistas dentro del club.