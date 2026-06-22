Entre salidas y situaciones inciertas: los cuatro jugadores finalizan contrato con el Mallorca

Entre salidas y situaciones aún por resolver, hasta cuatro futbolistas finalizan contrato con el Real Mallorca dentro de apenas una semana. El caso más relevante es el de Omar Mascarell, cada vez más lejos de continuar vistiendo la camiseta bermellona. Tal y como adelantó este diario, el centrocampista tinerfeño dispone de varias ofertas tanto de equipos de Primera División como de clubes extranjeros, propuestas superiores en el plano económico y, especialmente, en el deportivo a las que actualmente puede ofrecerle la entidad mallorquinista.

El jugador no terminó satisfecho con la gestión de su situación durante el pasado mercado invernal. Pablo Ortells no solo descartó ofrecerle una renovación en aquel momento, sino que también frenó su salida al Atlético Mineiro, club que estaba dispuesto a triplicar su salario y a abonar una cantidad por su traspaso. El director deportivo consideró entonces que la presencia de Mascarell era imprescindible para la plantilla y que encontrar un sustituto de características similares resultaba una tarea complicada.

Pese al malestar generado por lo ocurrido en enero, el futbolista no cierra por completo la puerta a una continuidad en Son Moix. Eso sí, el Mallorca deberá realizar un esfuerzo importante y presentar una propuesta convincente si quiere mantener alguna opción de retener al tinerfeño.

Otro de los jugadores que concluyen su vinculación es Takuma Asano. Todo apunta a que el japonés pondrá fin a su etapa en la isla tras dos temporadas marcadas por la irregularidad. Aunque dejó buenas sensaciones en sus primeros meses, las continuas lesiones le impidieron tener continuidad y condicionaron notablemente su rendimiento. En 46 partidos oficiales, el atacante ha firmado tres goles y dos asistencias.

La afición mostró su descontento con el nipón en el último encuentro disputado en Son Moix frente al Oviedo, donde fue uno de los futbolistas más pitados. Si a ello se suma que figura entre los salarios más elevados de la plantilla, la opción más probable es que el club opte por no prolongar su contrato.

El tercero en esta lista es Iván Cuéllar. El guardameta de Mérida, de 42 años, ha desempeñado una temporada más un papel más vinculado al vestuario que al terreno de juego. Su única aparición oficial llegó en la Copa del Rey, frente al Numancia (2-3), un encuentro en el que, además, se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido con el Mallorca.

Su renovación el verano pasado sorprendió a una parte de la afición debido al escaso protagonismo deportivo que había tenido y que continúa teniendo. No obstante, si se producen movimientos en la portería durante este mercado, especialmente en caso de una posible salida de Leo Román, no puede descartarse que Cuéllar prolongue un año más su estancia en la isla.

El último caso, y probablemente el más incierto junto al del 'Pichu', es el de Javi Llabrés. El extremo de Binissalem apenas ha contado con oportunidades esta temporada, primero con Jagoba Arrasate y posteriormente con Martín Demichelis. Solo ha sido titular en una ocasión y ha acumulado 175 minutos de juego en toda la campaña en Liga.

Sin embargo, el descenso del Mallorca a Segunda División podría abrirle una puerta. En una categoría que ya conoce bien tras sus cesiones en el Mirandés y el Eldense, donde sí disfrutó de protagonismo, Llabrés podría encontrar el escenario ideal para dar un paso adelante y demostrar que tiene nivel para convertirse en una pieza importante del proyecto.

Mientras algunos casos parecen encaminados hacia una despedida, otros continúan abiertos y pendientes de resolución. Lo que sí parece claro es que las próximas semanas serán clave para determinar quiénes seguirán formando parte del nuevo proyecto bermellón.