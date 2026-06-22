Oficial: Luis García, nuevo entrenador del Mallorca

El Mallorca ya tiene nuevo entrenador tras la huida de Martín Demichelis. Luis García Fernández será el encargado de tomar las riendas del banquillo bermellón y liderar un proyecto que tiene como principal objetivo devolver al club a Primera División. Después de varios días de incertidumbre y de una búsqueda en la que se valoraron diferentes perfiles, la entidad balear ya ha encontrado al hombre que dirigirá al equipo la próxima temporada. El ovetense firma hasta 2027, con opción a otra temporada adicional.

La lista de candidatos que manejó Pablo Ortells durante la última semana fue amplia. Nombres como Luis Carrión, García Pimienta, Rubén Baraja, Lisci o incluso el mallorquín Albert Riera estuvieron sobre la mesa de la dirección deportiva. Sin embargo, el elegido ha sido finalmente Luis García, una apuesta que convence tanto por su conocimiento de la categoría como por su propuesta futbolística. Su salida de Las Palmas se ha hecho oficial este mismo lunes, allanando el camino para su llegada a Son Moix.

El técnico asturiano, además, vistió la camiseta bermellona como futbolista durante la temporada 2004/05. Dos décadas después regresa a la isla, esta vez desde el banquillo. Como entrenador. ha dirigido al juvenil del Damm, el Real Madrid C, el Espanyol —en Primera División—, la selección de Catar —cinco partidos— y esta última temporada a Las Palmas, donde no pudo conseguir el ascenso tras ser quinto, con 73 puntos, y quedar eliminado de las semifinales del play-off ante el Málaga.

Desde el área deportiva se buscaba un entrenador con conocimiento de la Segunda División, capacidad para gestionar la presión de un proyecto con aspiraciones de ascenso y una propuesta futbolística reconocible. Luis García encaja en ese perfil y comparte varios de los principios que el club pretendía implantar con Demichelis, especialmente en lo referente a la intención de dominar los encuentros con la pelota.

Con el nombramiento ya resuelto, la entidad bermellona podrá acelerar ahora la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Las operaciones de mercado habían quedado prácticamente en segundo plano durante los últimos días debido a la incertidumbre generada por la salida de Demichelis al Leipzig. La prioridad del club era cerrar cuanto antes la incorporación de un nuevo entrenador para que pudiera participar en las decisiones deportivas que marcarán el futuro inmediato del equipo.

La llegada de Luis García supone así el inicio de una nueva etapa en Son Moix. El objetivo no es otro que recuperar la categoría perdida y devolver al Mallorca a la élite del fútbol español. Para ello, el club confía en que el técnico asturiano sea capaz de construir un equipo competitivo, reconocible y preparado para luchar por el ascenso desde el comienzo de la temporada.