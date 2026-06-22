Luis García, más cerca del Mallorca: Las Palmas confirma su salida

Luis García Fernández, principal favorito para convertirse en el próximo entrenador del Mallorca, queda oficialmente desvinculado de Las Palmas. El club canario ha anunciado este lunes la salida del técnico asturiano, que no continuará al frente del equipo tras lograr una quinta posición, con 73 puntos, y ser eliminado en el play-off de ascenso a Primera División.

La decisión despeja el camino para un entrenador que en los últimos días ha ganado enteros en Son Moix. Luis García es el candidato mejor situado para relevar a Martín Demichelis en el banquillo bermellón y su nombre ha sido el que más fuerza ha cobrado dentro de la lista de opciones que maneja la dirección deportiva.

El preparador ovetense tenía una propuesta de renovación sobre la mesa por parte de Las Palmas desde el mes de marzo. Sin embargo, ambas partes separarán sus caminos después de que el técnico decidiera no continuar al frente del proyecto amarillo.

La salida de Luis García se produce mientras el Mallorca continúa perfilando la estructura deportiva para afrontar una temporada en la que el objetivo será regresar a Primera División. El club considera clave acertar con la elección del entrenador tras la huida de Demichelis, cuya marcha sigue sin confirmarse, y el asturiano reúne varios de los requisitos que busca la entidad: experiencia reciente en Segunda División y conocimiento de la categoría. Y, además, partidario de que sus equipos sean dominadores en los encuentros.

Luis García, asimismo, fue jugador del Mallorca en su día (2004/05) y, como entrenador, ha dirigido al juvenil del Damm, el Real Madrid C, el Espanyol —en Primera División—, la selección de Catar —cinco partidos— y esta última temporada a la UD Las Palmas.

Aunque desde Son Moix todavía no existe confirmación oficial y se espera todavía a que el Leipzig abone la cláusula de Demichelis, la salida de Las Palmas deja a Luis García en disposición de afrontar un nuevo reto y refuerza su condición de favorito para ocupar el banquillo mallorquinista.