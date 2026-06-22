Demichelis se despide del Mallorca: "No fue una decisión fácil"

Martín Demichelis se despide del Real Mallorca y pone rumbo al RB Leipzig asegurando que "no fue una decisión fácil" y que "se tomó de manera respetuosa". El técnico argentino ha incumplido su palabra tres semanas después de haber renovado con el club bermellón hasta 2028. Habló de "compromiso" y aseguró que quería quedarse, pero ha terminado siendo de los primeros en abandonar el barco.

En una carta publicada en un storie de Instagram, el sudamericano agradece al club la oportunidad que le brindó el pasado mes de febrero, revela que ha recibido más propuestas importantes que ha rechazado y afirma que sentía que era "el momento de dar este paso". También reconoce que entiende y respeta las diferentes opiniones que pueda haber en torno a su marcha y recuerda que el Mallorca recibe una cantidad importante dinero por su salida.

La carta de Demichelis despidiéndose del Mallorca. / @martindemichelisoficial

La entidad ha emitido un comunicado escueto en el que ni siquiera agradece a Demichelis el trabajo realizado durante sus tres meses al frente del equipo. Además, ha acompañado el anuncio con un mensaje en redes sociales que deja entrever el sentimiento de traición que ha generado su salida.

En Son Moix cuesta entender cómo el técnico pudo seguir participando activamente en la planificación de la próxima temporada y defender públicamente un proyecto en Segunda División mientras, paralelamente, negociaba su marcha hacia Alemania. Esa percepción de doble discurso ha provocado un profundo malestar dentro del club, que considera que el conflicto va mucho más allá del contrato que ambas partes renovaron hace apenas tres semanas, hasta junio de 2028.