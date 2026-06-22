Fin al 'culebrón Demichelis': el Mallorca hace oficial su marcha al Leipzig

Tras más de una semana de espera a que se confirmase la noticia, ya es oficial: Martín Demichelis deja de ser el entrenador del Real Mallorca y pone rumbo al RB Leipzig, que ha abonado los 2,5 millones de euros de cláusula de rescisión por el técnico argentino. Así lo ha hecho oficial el club en un comunicado muy escueto en el que no le ha dado ni las gracias. Su salida se produce apenas tres semanas después de haber renovado hasta 2028 con la entidad bermellona, que había depositado en él toda su confianza para liderar el proyecto de regreso a Primera División tras el descenso consumado el pasado curso.

La marcha de Demichelis ha supuesto un golpe a la línea de flotación del club, que ya había iniciado la planificación de la próxima temporada siguiendo, en gran medida, las directrices marcadas por el entrenador sudamericano. La noticia de su salida se conoció el pasado viernes 12 de junio y pilló desprevenida a la dirección deportiva, que desconocía por completo el movimiento del técnico. Fue una auténtica bomba que sacudió al mallorquinismo y que provocó el enfado y la indignación tanto en la planta noble de Son Moix como entre una afición que veía en Demichelis la figura sobre la que reconstruir el equipo.

El de Justiniano Posse prometió "compromiso" y aseguró que quería quedarse en el Mallorca pasara lo que pasara tras la derrota ante el Levante en el Ciutat de València. Sin embargo, la realidad ha terminado siendo muy diferente y ha sido uno de los primeros integrantes del proyecto en abandonar el barco. Sus palabras contrastan con una decisión que ha dejado una sensación de decepción en buena parte del entorno bermellón, especialmente por la cercanía de su renovación y por el momento elegido para aceptar la oferta alemana.

De esta manera, Demichelis pone fin a su etapa en el Mallorca con un balance de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas en los doce partidos que dirigió al equipo. Sumó 18 puntos de 36 posibles y logró mejorar las prestaciones competitivas del conjunto bermellón, aunque esos números no fueron suficientes para evitar el descenso a Segunda División.

Durante esta semana de incertidumbre, Pablo Ortells ha trabajado a contrarreloj para encontrar un sustituto que permita mantener la hoja de ruta prevista para el nuevo curso. El director deportivo ha mantenido diferentes contactos y, salvo sorpresa de última hora, Luis García será el elegido para ocupar el banquillo mallorquinista. El técnico asturiano, que ya estuvo en el club bermellón como jugador en la temporada 2004/05 y cuya salida de Las Palmas se ha hecho oficial este mismo lunes, está llamado a asumir el reto de devolver al Mallorca a la máxima categoría del fútbol español.