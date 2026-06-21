Fútbol | Segunda División
Estos son los rivales del Mallorca para la temporada 2026-27 en Segunda División
El ascenso del Málaga a Primera deja al Almería como último rival confirmado del conjunto bermellón
El Celta Fortuna, filial del conjunto vigués, cerró ayer la lista de los cuatro equipos que suben de Primera RFEF
El Mallorca ya conoce todos los rivales que se encontrará la próxima temporada en Segunda División. El ascenso del Málaga a Primera cierra la composición de una LALIGA Hypermotion 2026-27 que reunirá a históricos del fútbol español, equipos recién llegados desde Primera RFEF y varios proyectos llamados a pelear por la zona alta.
El conjunto bermellón, descendido desde Primera División, afrontará una temporada exigente, con el ascenso a LALIGA EA Sports como gran objetivo de una plantilla que está por configurarse. En ese camino se cruzará con otros dos equipos que también han bajado, el Girona y el Oviedo. Ambos partirán, como el Mallorca, con la presión de intentar regresar cuanto antes a Primera.
El último equipo en incorporarse a la lista de rivales mallorquinistas es el Almería, que continuará en Segunda después de caer en la final del play-off de ascenso ante el Málaga (1-2). Su permanencia completa la nómina de 22 clubes que competirán el próximo curso en la división de plata.
Los ascendidos de Primera RFEF
A los tres descendidos desde Primera se suman los cuatro equipos que han logrado el ascenso desde Primera Federación. El Tenerife y el Eldense subieron de forma directa como campeones de sus respectivos grupos, mientras que el Sabadell y el Celta Fortuna consiguieron el billete a través del play-off, que también finalizó este fin de semana.
El Sabadell confirmó su regreso al fútbol profesional tras golear al Zamora (4-0) en la Nova Creu Alta y remontar la eliminatoria. El Celta Fortuna, filial del Celta, también selló su ascenso con autoridad después de imponerse con claridad (4-1) a la Ponferradina en Balaídos.
El resto de equipos son los permanecen en Segunda. Ahí aparecen clubes de peso como el Valladolid, Granada, Cádiz, Sporting, Las Palmas o Eibar, además del Burgos, Albacete, Córdoba, Castellón, Leganés, Real Sociedad B, Ceuta y el Andorra de Gerard Piqué.
La Segunda 2026-27 se presenta una campaña más como una categoría de nivel competitivo y con varios aspirantes claros a pelear por el ascenso directo y las plazas de play-off. El Mallorca será uno de los equipos a batir por su condición de recién descendido y por la obligación de volver a Primera lo antes posible.
Los cuatro equipos que no estarán en Segunda la próxima temporada por haber descendido a Primera RFEFson el Zaragoza, el Huesca, la Cultural Leonesa y el Mirandés.
Los 21 rivales del Mallorca
Descendidos de Primera
Girona y Oviedo
Ascendidos desde Primera RFEF
Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna
Equipos que permanecen en Segunda
Albacete, Almería, Burgos, Cádiz, Castellón, Leganés, Córdoba, Granada, Real Sociedad B, Valladolid, Eibar, Sporting, Las Palmas, Ceuta y Andorra.
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