Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimite Director AgriculturaRBF CanceladoTuristas DesnudosAccidente Via de Cintura
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda División

Estos son los rivales del Mallorca para la temporada 2026-27 en Segunda División

El ascenso del Málaga a Primera deja al Almería como último rival confirmado del conjunto bermellón

El Celta Fortuna, filial del conjunto vigués, cerró ayer la lista de los cuatro equipos que suben de Primera RFEF

Los 22 equipos de Segunda

Los 22 equipos de Segunda / R.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Mallorca ya conoce todos los rivales que se encontrará la próxima temporada en Segunda División. El ascenso del Málaga a Primera cierra la composición de una LALIGA Hypermotion 2026-27 que reunirá a históricos del fútbol español, equipos recién llegados desde Primera RFEF y varios proyectos llamados a pelear por la zona alta.

El conjunto bermellón, descendido desde Primera División, afrontará una temporada exigente, con el ascenso a LALIGA EA Sports como gran objetivo de una plantilla que está por configurarse. En ese camino se cruzará con otros dos equipos que también han bajado, el Girona y el Oviedo. Ambos partirán, como el Mallorca, con la presión de intentar regresar cuanto antes a Primera.

El último equipo en incorporarse a la lista de rivales mallorquinistas es el Almería, que continuará en Segunda después de caer en la final del play-off de ascenso ante el Málaga (1-2). Su permanencia completa la nómina de 22 clubes que competirán el próximo curso en la división de plata.

Los jugadores del Celta B celebran su ascenso a Segunda

Los jugadores del Celta B celebran su ascenso a Segunda / Faro de Vigo

Los ascendidos de Primera RFEF

A los tres descendidos desde Primera se suman los cuatro equipos que han logrado el ascenso desde Primera Federación. El Tenerife y el Eldense subieron de forma directa como campeones de sus respectivos grupos, mientras que el Sabadell y el Celta Fortuna consiguieron el billete a través del play-off, que también finalizó este fin de semana.

El Sabadell confirmó su regreso al fútbol profesional tras golear al Zamora (4-0) en la Nova Creu Alta y remontar la eliminatoria. El Celta Fortuna, filial del Celta, también selló su ascenso con autoridad después de imponerse con claridad (4-1) a la Ponferradina en Balaídos.

El resto de equipos son los permanecen en Segunda. Ahí aparecen clubes de peso como el Valladolid, Granada, Cádiz, Sporting, Las Palmas o Eibar, además del Burgos, Albacete, Córdoba, Castellón, Leganés, Real Sociedad B, Ceuta y el Andorra de Gerard Piqué.

La Segunda 2026-27 se presenta una campaña más como una categoría de nivel competitivo y con varios aspirantes claros a pelear por el ascenso directo y las plazas de play-off. El Mallorca será uno de los equipos a batir por su condición de recién descendido y por la obligación de volver a Primera lo antes posible.

Noticias relacionadas y más

Los cuatro equipos que no estarán en Segunda la próxima temporada por haber descendido a Primera RFEFson el Zaragoza, el Huesca, la Cultural Leonesa y el Mirandés.

Los 21 rivales del Mallorca

Descendidos de Primera

Girona y Oviedo

Ascendidos desde Primera RFEF

Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna

Equipos que permanecen en Segunda

Albacete, Almería, Burgos, Cádiz, Castellón, Leganés, Córdoba, Granada, Real Sociedad B, Valladolid, Eibar, Sporting, Las Palmas, Ceuta y Andorra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • fútbol
  • segunda división
  • RCD Mallorca
Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents