Estos son los rivales del Mallorca para la temporada 2026-27 en Segunda División

El Mallorca ya conoce todos los rivales que se encontrará la próxima temporada en Segunda División. El ascenso del Málaga a Primera cierra la composición de una LALIGA Hypermotion 2026-27 que reunirá a históricos del fútbol español, equipos recién llegados desde Primera RFEF y varios proyectos llamados a pelear por la zona alta.

El conjunto bermellón, descendido desde Primera División, afrontará una temporada exigente, con el ascenso a LALIGA EA Sports como gran objetivo de una plantilla que está por configurarse. En ese camino se cruzará con otros dos equipos que también han bajado, el Girona y el Oviedo. Ambos partirán, como el Mallorca, con la presión de intentar regresar cuanto antes a Primera.

El último equipo en incorporarse a la lista de rivales mallorquinistas es el Almería, que continuará en Segunda después de caer en la final del play-off de ascenso ante el Málaga (1-2). Su permanencia completa la nómina de 22 clubes que competirán el próximo curso en la división de plata.

Los jugadores del Celta B celebran su ascenso a Segunda / Faro de Vigo

Los ascendidos de Primera RFEF

A los tres descendidos desde Primera se suman los cuatro equipos que han logrado el ascenso desde Primera Federación. El Tenerife y el Eldense subieron de forma directa como campeones de sus respectivos grupos, mientras que el Sabadell y el Celta Fortuna consiguieron el billete a través del play-off, que también finalizó este fin de semana.

El Sabadell confirmó su regreso al fútbol profesional tras golear al Zamora (4-0) en la Nova Creu Alta y remontar la eliminatoria. El Celta Fortuna, filial del Celta, también selló su ascenso con autoridad después de imponerse con claridad (4-1) a la Ponferradina en Balaídos.

El resto de equipos son los permanecen en Segunda. Ahí aparecen clubes de peso como el Valladolid, Granada, Cádiz, Sporting, Las Palmas o Eibar, además del Burgos, Albacete, Córdoba, Castellón, Leganés, Real Sociedad B, Ceuta y el Andorra de Gerard Piqué.

La Segunda 2026-27 se presenta una campaña más como una categoría de nivel competitivo y con varios aspirantes claros a pelear por el ascenso directo y las plazas de play-off. El Mallorca será uno de los equipos a batir por su condición de recién descendido y por la obligación de volver a Primera lo antes posible.

Los cuatro equipos que no estarán en Segunda la próxima temporada por haber descendido a Primera RFEFson el Zaragoza, el Huesca, la Cultural Leonesa y el Mirandés.