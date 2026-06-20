Ortells reduce el casting para entrenar al Mallorca: Luis García gana enteros

Pablo Ortells busca el perfil idóneo para que sea el técnico del Real Mallorca la próxima temporada y durante los últimos días ha ido seleccionando los candidatos que más se ajustan a su idea de juego y descartando opciones a la espera de la oficialidad del adiós de Demichelis. Cuestiones económicas, sus exigencias o el estilo del equipo han sido aspectos que han influido en la decisión del director deportivo bermellón, que desde hace días tiene un aspirante que ha ganado muchos enteros: Luis García.

El actual entrenador de Las Palmas se coló hace poco tiempo en la agenda de Ortells y cumple con varios de los condicionantes que busca el director deportivo: acaba contrato el 30 de junio y su plan de juego pasa por que sus equipos sean dominadores. Lo que necesita un Mallorca que debe ser claro candidato al ascenso a Primera División. Además, conoce la categoría.

En el entorno de la UD Las Palmas se asegura que no seguirá, que ya le ha comunicado al club que no renovará su compromiso y que este lunes confirmaría su decisión en una rueda de prensa. No hay confirmación oficial, pero el hecho de que el Girona también esté detrás de Luis García invita a pensar en su salida.

Es precisamente el Girona el principal rival del Mallorca en la búsqueda de entrenador, ya que varias de las opciones que ha estudiado Ortells coinciden con las del club catalán. Es el caso de Rubi, García Pimienta o el propio Luis García.

A la espera del adiós de Demichelis

Por el momento, en el Mallorca están a la espera de que se haga oficial la salida de Martín Demichelis, que lo tiene todo acordado con el RB Leipzig. Sin embargo, el conjunto alemán aún debe concretar con el club bermellón cómo se gestiona el adiós del argentino, con el que se acordó una cláusula de 2,5 millones cuando renovó para seguir en la isla.

Hasta que no se concrete el adiós, Ortells sigue definiendo quién será su elegido. La lista ha sido larga, pero varios nombres ya se han descartado y entre los más interesantes están Luis Carrión, García Pimienta… y ahora el asturiano Luis García, exjugador del Mallorca en su día (2004-05) y que como entrenador ha dirigido al Damm juvenil, el Real Madrid C, Espanyol, la selección de Catar —cinco partidos— y esta última temporada a Las Palmas.