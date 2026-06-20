El Mallorca acelera la operación reconstrucción con 18 millones ya asegurados

El Real Mallorca cuenta ya con 18 millones de euros extra para iniciar su reconstrucción en Segunda División. Las ventas de Muriqi (12 millones) al Fenerbahçe, Maffeo (3) al Olympiakos y Larin (algo más de 3) al Southampton han dejado una importante cantidad de dinero en las arcas del club bermellón. A ello se suman los 16 millones de euros que recibirá la entidad por la ayuda al descenso —aunque este primer año solo podrá utilizar la mitad— y los 2,5 millones que abonará el Leipzig por la cláusula de Martín Demichelis.

La dirección deportiva, con Pablo Ortells al frente, se está moviendo con rapidez para cerrar las primeras salidas, ya sea por necesidad o por decisión deportiva. Antes de acometer fichajes, el club quiere tener claro el margen económico del que dispondrá. Además, todo apunta a que Samu Costa será una de las próximas ventas importantes una vez finalice su participación con Portugal en el Mundial. También podrían salir Jan Virgili o Leo Román por cantidades relevantes, ya que ambos cuentan con una cláusula de 12 millones de euros. El Mallorca tendrá recursos para reforzarse, pero la clave estará en gestionarlos bien para construir una plantilla capaz de devolver al equipo a Primera División.

Por el momento, la planificación deportiva se encuentra condicionada por la marcha de Demichelis al Leipzig. El técnico argentino había participado de forma activa en la elaboración de la lista de posibles refuerzos y varios de esos objetivos deberán ser revisados por el entrenador que asuma el cargo.

Además, los fichajes han pasado a un segundo plano ante la necesidad de encontrar al nuevo técnico. Son muchos los nombres que han sonado tanto para el banquillo como para la plantilla, pero el Mallorca sigue sin anunciar al sustituto de Demichelis ni ha cerrado todavía ninguna incorporación. Pablo Ortells tiene por delante unas semanas decisivas para definir el nuevo proyecto.