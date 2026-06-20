Luis García se coloca como favorito para entrenar al Mallorca

El Mallorca ya tiene favorito para ocupar su banquillo en cuanto Martín Demichelis certifique su adiós. El director deportivo, Pablo Ortells, ha trabajado contrarreloj en los últimos días para minimizar el efecto de la salida del argentino, inicialmente elegido para liderar una plantilla que va a sufrir una importante remodelación y que debe tener como objetivo principal el ascenso a Primera División.

Las ventas de Muriqi, Maffeo y Larin van a dejar una importante cantidad en las arcas bermellonas, que debe servir para acometer una remodelación más que necesaria en la plantilla. Una reestructuración que sufrió un parón ante la marcha de Demichelis y que ha obligado a Ortells a estar en varios frentes, ya que, además de jugadores, ha tenido que volver a buscar técnico.

La nómina de aspirantes ha crecido en los últimos días, ya que han sido ofrecidos muchos técnicos, y la lista se ha ido ajustando al perfil que el director deportivo bermellón considera necesario para un Mallorca que será, junto a los también descendidos Girona y Oviedo, uno de los rivales a batir en la Segunda División 2026-27.

En ese sentido, el equipo catalán es uno de los contrincantes que ha tenido el Mallorca en el abanico de entrenadores cuyos expedientes ha manejado Ortells. Con especial mención para Rubi, García Pimienta o Luis García, el último en incorporarse a los archivos y ahora mismo el principal candidato a ser el entrenador del Mallorca.

Exjugador del Mallorca

El asturiano fue jugador del Mallorca en su día (2004-05) y, como entrenador, ha dirigido al juvenil del Damm, el Real Madrid C, el Espanyol —en Primera División—, la selección de Catar —cinco partidos— y esta última temporada a la UD Las Palmas.

Acaba contrato el 30 de junio y desde marzo ha estado negociando con Las Palmas, pero las condiciones no le convencen. Sí lo hacen los proyectos del Girona y del Mallorca. Y el de los bermellones es el que más le atrae.

Ese interés también es compartido por Ortells, que ve en Luis García un técnico conocedor de la categoría y del entorno del club. Y partidario además de que sus equipos sean dominadores en los partidos. Un estilo parecido al que se buscó en su día con Demichelis y que también caracteriza a otros candidatos como Rubi, Carrión o Pimienta.