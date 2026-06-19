Pablo Maffeo se despide del Mallorca: cinco años entre fútbol, polémicas y una relación desgastada

Pablo Maffeo ya es historia del Real Mallorca. El lateral de Sant Joan Despí llegó a la isla en el verano de 2021 y, tras una temporada cedido, el club bermellón decidió pagar 3,5 millones al Stuttgart por el jugador. Desde entonces, el catalán se convirtió en una de las figuras más reconocibles del equipo, tanto por su importancia dentro del terreno de juego como por la repercusión que generó fuera de él.

Pocos futbolistas han acaparado tantos focos durante su etapa en Son Moix. Su carácter competitivo y su tendencia a no esquivar ninguna polémica le situaron con frecuencia en el centro del debate. Más allá de Mallorca, su nombre quedará inevitablemente ligado a los continuos enfrentamientos con Vinicius y otros jugadores del Real Madrid, episodios que le convirtieron en uno de los futbolistas más controvertidos y mediáticos del fútbol español en los últimos años.

Salvo en esta última campaña, en la que su nivel ha descendido notablemente, su desempeño sobre el césped nunca ha sido puesto en duda. Pero las controversias en torno a su figura han estado siempre presentes. Sus enfrentamientos con el brasileño le pusieron en el ojo del huracán desde prácticamente el primer curso que estuvo en la isla. Aunque también es verdad que el catalán no se escondió nunca.

Otro de los futbolistas con los que ha tenido más de un rifirrafe ha sido Jude Bellingham, quien le propinó una colleja en una tangana que se produjo en la semifinal de la Supercopa de España de 2025 entre Mallorca y Real Madrid. En febrero del mismo año, Maffeo avivó su enemistad con el club blanco criticando con dureza al inglés en el programa La Zona 10 de Fibwi Radio: "Me cae mejor Vinicius porque lo ves venir. Es caliente, es como yo y va a entrar. El otro (Bellingham) va por detrás”. Toda una serie de piques que le colocaron como ‘enemigo público número 1’ del madridismo.

Tampoco cabe olvidarse del gran golpe mediático y de todos los comentarios que provocó su participación en la Kings League de Gerard Piqué, aunque la idea fuese originariamente del club y que su su implicación no fuese más allá de lanzar un penalti y jugar unos pocos minutos.

Y cómo no, en el entorno del mallorquinismo siempre ha surgido en torno a su figura el hecho de que ha querido salir del Mallorca en varias ocasiones, especialmente el último verano, en el que llegó a entrenar apartado del equipo. Tal y como dijo el propio futbolista antes de poner rumbo a Grecia, su etapa en la isla había terminado hace ya un año, pero ningún equipo llegó a las pretensiones de Pablo Ortells.

Tras frustarse su marcha, pidió perdón a través de los medios del club por su actitud y su encontronazo con un sector de la grada de Son Moix en la penúltima jornada de la temporada 2024/25. Los aficionados dejaron claro en el Trofeu Ciutat de Palma del pasado mes de agosto su enfado con el lateral, al cual silbaron cuando fue nombrado en la presentación. Sin embargo, terminó quedándose y se ganó rápidamente la titularidad ante la poca competencia que le ofreció Mateu Jaume.

RCD Mallorca

Después de la derrota ante el Levante en el Ciutat de València, con la que el Mallorca puso pie y medio en Segunda, también se hizo viral una conversación en la que el lateral le dijo a un aficionado que tenía contrato y que se quedaría si así tenía que hacerlo. No obstante, el propio Maffeo aclaró antes de viajar a Grecia que nunca aseguró que no fuera a marcharse: "Yo les dije que tenía contrato, que si me tenía que quedar los contratos están para respetarlos. No les dije ni que me iba a ir a las primeras de cambio ni que me iba a quedar al cien por cien".

El de Sant Joan Despí deja la isla tras cinco temporadas en las que fue una pieza importante sobre el terreno de juego, pero también uno de los futbolistas que más titulares generó lejos de él. Entre enfrentamientos con figuras del Real Madrid, episodios de tensión con la afición y varios intentos de salida frustrados, nunca pasó desapercibido.