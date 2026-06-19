Omar Mascarell se aleja del Mallorca: tiene ofertas de Primera y del extranjero

Omar Mascarell está cada día más lejos de continuar vistiendo la camiseta del Real Mallorca. El futbolista tinerfeño, según ha podido saber Diario de Mallorca, tiene varias ofertas de equipos de Primera División y de clubes extranjeros, mejores a nivel económico y, sobre todo, deportivo que las que le puede ofrecer el conjunto bermellón.

Según han confirmado desde su entorno, las opciones que tiene Mascarell son atractivas para el jugador, que además es reacio a seguir en el Mallorca después de que el club bermellón se negara a venderle en enero al Atlético Mineiro, conjunto que le triplicaba el salario y que además estaba dispuesto a pagar un traspaso. Sin embargo, el Mallorca descartó su salida al considerar indispensable su presencia en la plantilla y porque era complicado encontrar un perfil similar.

Mascarell, que acaba contrato en junio, ya podía escuchar ofertas desde el 1 de enero y tiene sobre la mesa «ofertas de Primera y del extranjero», según desvelan desde su entorno. A pesar de estar molesto con Ortells y el Mallorca por lo sucedido en enero, «no está la puerta cerrada». Aunque sí se asegura que el equipo bermellón tendría «que ir muy fuerte, muy serio y muy rápido» para tener alguna opción de renovar al tinerfeño.

Buen cartel tras su temporada

El centrocampista canario tiene un buen cartel tras su notable temporada y, sobre todo, el final de Liga. Una campaña que en su entorno consideran «top» y que le ha permitido recibir propuestas que mejoran el contrato que tenía con el Mallorca.

Omar Mascarell ha participado esta temporada en 30 partidos de Liga con el conjunto bermellón, siendo una pieza importante tanto con Jagoba Arrasate como con Martín Demichelis. También jugó en dos duelos de la Copa del Rey y con la selección de Guinea Ecuatorial.