Muriqi se sincera en su despedida del Mallorca: "Vine como un jugador normal y me voy como una leyenda de este club tan grande"

Vedat Muriqi es historia del Real Mallorca. El delantero kosovar se ha despedido de la afición bermellona en un sentido vídeo tras oficializarse su marcha al Fenerbahçe, su equipo desde pequeño. "Hola Mallorquinistas, antes de entrar en la sala pensé mucho lo que quería decir y cómo podría agradecer lo que me habéis dado a mí y a mi familia", así comienza el pirata.

Cuatro años en Mallorca

"Empezar con lo más sencillo es lo mejor siempre: muchas gracias. Muchas gracias por todas las alegrías que nos habéis dado y por apoyarme en la isla en los buenos y malos momentos", resume Vedat Muriqi, que deja la isla después de cuatro años y medio.

Muriqi quiere agradecer la confianza que puso en él Pablo Ortells, el artífice de su llegada hasta en dos ocasiones después de sufrir un bache en su carrera en la Lazio: "He venido aquí y me habéis hecho revivir como jugador de fútbol. Me habéis hecho sentir como en casa a mi familia".

Historia del Real Mallorca

El delantero balcánico, que se marcha con el récord de goles en Primera División con el Mallorca, siente que ya forma parte de la historia de la entidad: "Si quiero añadir algoes que siempre me habéis apoyado mucho. He venido como un jugador normal y salgo y dejo esta camiseta siendo una leyenda de un equipo grande. No sería posible sin vuestro apoyo. Os lo agradezco a todos desde el corazón a todos. Vuestro pirata, os quiere".

El pirata también hizo sus primeras declaraciones como futbolista del Fenerbahçe: «Quiero dar las gracias de todo corazón a nuestro presidente, que me ha vuelto a considerar digno de llevar esta camiseta, a mi entrenador Oğuz, a nuestro querido entrenador İsmail Kartal y a todos los valiosos aficionados del Fenerbahçe. Podéis estar seguros de que nunca rehuiré la lucha ni la batalla por este escudo. Puedo decir desde ya que, como siempre, volveré a estar a la altura de esta camiseta. Ojalá que el final del camino sea el título de liga».