Muriqi, el 'Pirata' que conquistó Mallorca y se despide como leyenda

A medida que pasan los años, uno comprende que los finales felices son la excepción y no la norma. La historia de Vedat Muriqi en el Real Mallorca tampoco ha escapado a esa realidad. El delantero kosovar se marcha al Fenerbahçe y pone fin a una etapa de cuatro temporadas y media en la isla tras convertirse en una de las mayores leyendas de la historia reciente del club. Se va dejando atrás un récord que parecía inalcanzable: sus 57 goles en Primera División le permitieron superar a Samuel Eto'o y convertirse en el máximo goleador bermellón en la máxima categoría.

Cuando aterrizó en Son Moix el 31 de enero de 2022, pocos imaginaban la huella que acabaría dejando. Llegó cedido por la Lazio después de una etapa decepcionante en Italia y con escaso cartel entre la afición mallorquinista. Sin embargo, apenas necesitó dos partidos para ganarse el cariño de la grada. En sus primeros meses como bermellón firmó cinco goles decisivos que contribuyeron de manera directa a la permanencia del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Al término de aquella temporada, todo apuntaba a que su aventura en Mallorca había llegado a su fin. Incluso llegó a despedirse de la afición a través de las redes sociales antes de cerrar su fichaje por el Brujas. Sin embargo, el conjunto belga canceló la operación al considerar que el futbolista no había superado el reconocimiento médico, una versión que la propia Lazio desmintió pocos días después mediante nuevas pruebas.

Aquello terminó convirtiéndose en un giro de guion providencial para todas las partes. El Mallorca apostó definitivamente por él y desembolsó ocho millones de euros para hacerse con sus servicios. La inversión resultó un acierto inmediato. En su primera temporada completa en la isla anotó 15 goles y se consolidó como la gran referencia ofensiva del equipo junto a Kang In Lee. Su peso era tan determinante que, cada vez que faltaba, el debate giraba en torno a la llamada 'Muriqidependencia'. Aguirre construyó gran parte del sistema ofensivo alrededor de su figura.

Las dos campañas siguientes fueron más discretas en términos goleadores. Las lesiones sufridas tras sus convocatorias internacionales y diversos problemas físicos limitaron su rendimiento, aunque aun así logró siete tantos tanto en la temporada 2023/24 como en la 2024/25. Más allá de las cifras, siguió siendo una pieza fundamental por su capacidad para fijar defensas y ejercer de líder dentro y fuera del campo. Su compromiso nunca estuvo en duda.

Y precisamente cuando el mejor Muriqi ha reaparecido, el Mallorca ha vivido su momento más difícil. La temporada 2025/26 ha sido la más brillante de su carrera. Sus 23 goles le permitieron pelear hasta el final por el 'pichichi', quedarse a solo dos tantos de Kylian Mbappé y situarse entre los mejores goleadores europeos. Sin embargo, ni siquiera semejante rendimiento fue suficiente para evitar el descenso. Casi la mitad de los goles del equipo llevaron su firma, una dependencia extrema que refleja tanto su extraordinario nivel como las dificultades colectivas del conjunto bermellón.

Su espectacular campaña había despertado el interés de varios clubes, pero la pérdida de la categoría terminó convirtiendo su salida en una obligación para la entidad. Así concluye la historia de un futbolista irrepetible para el mallorquinismo. Porque más allá de los goles y los récords, se marcha una persona que siempre mostró una identificación absoluta con el club y con la isla. Un jugador que llegó como un desconocido y que se despide convertido en leyenda.