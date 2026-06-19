El Mallorca hace oficial el traspaso de Maffeo al Olympiacos

Pablo Maffeo ya es jugador del Olympiacos. El defensa ya viajó el miércoles a Grecia para pasar el reconocimiento médico y ultimar los detalles de su incorporación al conjunto heleno.

El lateral derecho, que ha jugado en el Mallorca las últimas cinco temporadas, era uno de los jugadores con más números para salir en este mercado de verano. Sobre todo, porque ya había estado a punto de marcharse en varias ocasiones. Maffeo acumulaba ya dos mercados estivales con la intención de abandonar el club. La temporada anterior, de hecho, Ortells frenó su salida después de que las conversaciones con el Nottingham Forest no terminaran concretándose. La entidad inglesa llegó a ofrecer seis millones de euros por el zaguero y alcanzó un entendimiento con el jugador, pero el Mallorca consideró insuficiente esa cantidad y exigió al menos entre 10 y 12 millones, convencido de que su tasación era más elevada.

Una vez descartada la operación con los ‘Tricky Trees’, el defensa pasó gran parte del mercado de fichajes pendiente de una posible marcha. Incluso ni se vistió en algún amistoso en la etapa de Arrasate. Tampoco ayudaron los episodios vividos con la afición en Son Moix durante la penúltima jornada de la campaña 2024/25 ni los silbidos que recibió en el último Trofeu Ciutat de Palma. De hecho, no debutó en Liga hasta la cuarta fecha del campeonato, cuando el periodo de traspasos ya había finalizado.

Unos 3 millones por el traspaso

El traspaso del defensa catalán dejará en las arcas del Mallorca unos de 3 millones de euros. El futbolista estará a las órdenes de José Luis Mendilibar en el Olympiakos, que esta próxima campaña volverá a jugar competición europea.

El Mallorca ha informado hace unos minutos del traspaso de Maffeo con un escueto comunicado:

“El RCD Mallorca y el Olympiacos FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Pablo Maffeo.

El lateral llegó en 2021 a la isla en la calidad de cedido y un año más tarde fue adquirido por el club bermellón. En todo este tiempo, Maffeo ha disputado 160 partidos como mallorquinista, en los que ha marcado 5 goles y repartido 15 asistencias.

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El RCD Mallorca agradece su desempeño en la entidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro”.