El Mallorca confirma la marcha de Muriqi al Fenerbahçe

Hasta aquí llegó la historia de Vedat Muriqi en el Real Mallorca. Después de aterrizar en Estambul en la noche del jueves para cerrar su incorporación al Fenerbahçe, el club bermellón ha hecho oficial la salida de su gran referente ofensivo. La operación se cierra en 15,5 millones de euros, aunque la entidad ingresará finalmente unos 12 millones, ya que la Lazio conservaba el 45% de la plusvalía generada por el futbolista, adquirido por ocho millones en el verano de 2022.

El interés del conjunto turco no es nuevo. De hecho, el propio Muriqi reconoció en una entrevista en Fibwi Radio que el Fenerbahçe ya había intentado ficharle durante el pasado mercado invernal. Sin embargo, la extraordinaria campaña firmada por el kosovar terminó por disparar su valor de mercado y, tras el descenso del Mallorca a Segunda División, el club se ha visto obligado a desprenderse de uno de sus activos más cotizados.

Con 23 goles en Liga, a tan solo dos de Kylian Mbappé en la pelea por el ‘pichichi’, Muriqi se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato. Sus números no bastaron para evitar la pérdida de categoría del equipo dirigido por Martín Demichelis, pero sí le situaron en el radar de numerosos clubes europeos.

El delantero se despide de la isla convertido en una auténtica leyenda. El pasado mes de abril, frente al Rayo Vallecano, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mallorca en Primera División al superar los 54 tantos de Samuel Eto'o. Sus 57 dianas en la élite del fútbol español le sitúan entre los futbolistas más importantes de la historia reciente del club. En total, cierra su etapa como bermellón con 58 goles y 12 asistencias en 155 partidos.

El 'Pirata' regresa así al equipo en el que brilló durante la temporada 2019/20. Aquel curso anotó 17 goles, un rendimiento que llevó a la Lazio a desembolsar 21 millones de euros por su fichaje. Su aventura en Italia nunca terminó de despegar, pero en Mallorca encontró el escenario perfecto para recuperar su mejor versión y convertirse en uno de los grandes ídolos de Son Moix.