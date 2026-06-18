Sacar a Demichelis del Mallorca le cuesta al Leipzig diez millones

Falta la firma y que sea oficial, pero Martín Demichelis ya tiene preparadas las maletas para poner rumbo a Leipzig. El club alemán anunció este miercoles la destitución del técnico Ole Werner, que deja la puerta abierta para la llegada del argentino. Un aterrizaje en la Bundesliga que tiene como condición indispensable pagar la cláusula del todavía preparador del Mallorca.

El dinero no será un problema para el RB Leipzig, según desvelan periodistas germanos, pero la operación para cambiar el inquilino del banquillo provocará un gasto más que importante al conjunto de la ‘factoría Red Bull’. El capricho de Jürgen Klopp, director global de fútbol, le ocasionará alrededor de diez millones de euros de gastos al club germano en la temporada 2026-27.

La destitución de Ole Werner, que ayer llegó de sus vacaciones en Malasia y se encontró con el finiquito, le costará al Leipzig unos 2,5 millones de euros, según informaron los periodistas Sten Hornig y Robert Schreier en Bild. Una cantidad a la que se deberá añadir un millón de euros más, ya que también han sido despedidos tres ayudantes del técnico (Patrick Kohlmann, Tom Cichon y Jan Zimmermann).

El coste de Demichelis

Solventadas las salidas, queda por resolver la llegada de Martín Demichelis. Sacar al argentino del Real Mallorca cuesta otros 2,5 millones de euros (que son cerca de tres si se cuenta el IVA, aunque los clubes suelen acordar traspasos para evitar abonar ese impuesto).

A ello habrá que añadir el salario que debe percibir Demichelis, que se moverá en unas cifras similares a las de su antecesor, y los componentes de su cuerpo técnico, la mayoría ya pertenecientes al Leipzig, ya que de Mallorca solo se lleva en principio a uno de los miembros de su staff.

Unos diez millones de euros que le costará al Leipzig la ‘operación Demichelis’ y que afectarán a la planificación del director deportivo del club teutón, Marcel Schäfer, que además de perder su pulso con Klopp verá afectada la confección de su plantilla.

Igual que el Mallorca, que ya está a la espera de que se confirme la salida de Martín Demichelis para acometer la contratación de un técnico y reiniciar el trabajo para confeccionar una plantilla que, además, con la salida del técnico argentino, tendrá más movimientos de los esperados.