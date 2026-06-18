Muriqi ya está en Estambul para cerrar su fichaje por el Fenerbahçe

Vedat Muriqi ya está en Estambul. El delantero kosovar ha llegado esta noche (20:00 horas en España, una más en Turquía) al aeropuerto Sabiha Gökçen, en donde le esperaban cientos de aficionados que han coreado su nombre al ver al todavía futbolista del Mallorca posar con la bufanda del Fenerbahçe, que salvo contratiempo importante y giro inesperado será su equipo las próximas campañas.

Savaş Adalet e İsmail Balcı, miembros del Consejo de Administración del Fenerbahçe, además del director deportivo del club, Oğuz Çetin, han recibido en el aeropuerto a Vedat Muriqi, que se ha mostrado feliz de estar en Estambul y que no ha dudado en posar con una bufanda del equipo turco que horas antes había informado de su llegada a sus aficionados para que estos acudieran a recibir al ‘Pirata’.

El atacante del Mallorca, segundo máximo goleador de la Primera División española (23 goles en Liga, quedándose a tan solo dos del 'pichichi', Kylian Mbappé), ha sido la gran baza electoral de Aziz Yildirim, quien regresa a la presidencia del Fenerbahçe después de ser elegido por los socios del club el pasado 7 de enero.

El traspaso será de unos 15 millones

Muriqi ya había acordado las condiciones con el entonces candidato y había solicitado al Mallorca, que esta temporada ha descendido a Segunda División, que facilitara su traspaso al Fenerbahçe. La operación se cerró entre los clubes por unos 15 millones de euros.

Muriqi, que estaba de vacaciones, ha llegado este jueves a Estambul para pasar la revisión médica preceptiva y cerrar su fichaje con el club turco. El ‘Pirata’ ha saludado a los aficionados, que se agolpaban tras las vallas del aeródromo y que le han vitoreado. Al delantero se le ha visto sonriente, feliz, y ha agradecido a los seguidores su apoyo y sus ánimos.

El traspaso se hará oficial en cuanto se dé el visto bueno a la revisión médica y se ultimen los últimos flecos de una operación que dejará al Mallorca una buena cantidad de dinero, aunque perderá a su mejor delantero desde la época de Samuel Eto’o y al gran ídolo de la afición en las últimas temporadas.