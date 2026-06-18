El Fenerbahçe anuncia la llegada de Muriqi a Estambul este jueves por la noche

Vedat Muriqi está a a un paso de cerrar su fichaje por el Fenerbahçe, club que ya llegó a un acuerdo con el Mallorca para su traspaso. Así lo ha anunciado hace unos minutos el club turco, que en sus redes sociales informa que el delantero kosovar llegará esta noche a Estambul para pasar el reconocimiento médico y cerrar los últimos flecos de su contrato.

“El futbolista Vedat Muriqi, con quien nuestro club ha llegado a un pincipio de acuerdo, llegará a Estambul esta noche para someterse a los controles médicos y completar la última fase de las negociaciones de transferencia”, ha publicado el Fenerbahçe en sus redes sociales.

Además, da detalles de la llegada del futbolista, al aeropuerto: “El avión que transporta a Vedat Muriqi aterrizará en la terminal de vuelos internacionales del aeropuerto Sabiha Gökçen a las 21:00 de esta noche”.

“Lo ponemos en conocimiento del público”, concluye el comunicado del Fenerbahçe, que de esta forma busca que el futbolista, como ya ha ocurrido en otros casos, sea recibido por un buen número de aficionados del equipo.