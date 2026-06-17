La Roma, dispuesta a pagar la cláusula de Leo Román

La desbandada que se avecina en el Real Mallorca es importante. Este miércoles se ha visto a Pablo Maffeo poniendo rumbo hacia Grecia. La marcha de Muriqi al Fenerbahçe es cuestión de horas, también la de Martín Demichelis al RB Leipzig. Y otro de los nombres que se perfila como uno de los candidatos a protagonizar una de las operaciones de salida más relevantes de la plantilla es el de Leo Román. Según informa el periodista Ángel García, la Roma y un club español que juega competiciones europeas estarían dispuestos a pagar la cláusula del ibicenco.

Este interés por el portero bermellón llega tras su debut con la selección española absoluta el pasado 4 de junio, ante Irak. Con 25 años, experiencia en Primera División y ahora el aval de haber vestido la camiseta de España, Leo Román es visto en el mercado como un guardameta con margen de crecimiento y nivel para competir en la élite.

De hecho, su nombre ha aparecido en los últimos meses vinculado al Atlético de Madrid en varios medios nacionales. Tampoco es la primera vez que despierta interés en Italia. En 2024, después de completar una notable cesión en el Oviedo, el Genoa ya valoró su incorporación, pero no llegó a concretarse. Ahora es la Roma, que finalizó tercera en la Serie A, quien pretende hacerse con los servicios del pitiuso, que renovó el pasado verano después de que el club apostase por él por delante de Dominik Greif.

El portero ibicenco ha firmado una campaña con altibajos en el Mallorca. Sus grandes actuaciones en algunos partidos han vuelto a demostrar el potencial que tiene y que ya dejó patente en la temporada 2024/25, aunque la irregularidad también ha marcado algunos tramos del curso. Sin embargo, su cartel continúa intacto y su internacionalidad con la selección no hace más que reforzar su posición en el mercado.