Fútbol | RCD Mallorca
La Roma, dispuesta a pagar la cláusula de Leo Román
Además del conjunto italiano, otro club español que disputa competición europea esta temporada también está interesado en el portero del Mallorca
La desbandada que se avecina en el Real Mallorca es importante. Este miércoles se ha visto a Pablo Maffeo poniendo rumbo hacia Grecia. La marcha de Muriqi al Fenerbahçe es cuestión de horas, también la de Martín Demichelis al RB Leipzig. Y otro de los nombres que se perfila como uno de los candidatos a protagonizar una de las operaciones de salida más relevantes de la plantilla es el de Leo Román. Según informa el periodista Ángel García, la Roma y un club español que juega competiciones europeas estarían dispuestos a pagar la cláusula del ibicenco.
Este interés por el portero bermellón llega tras su debut con la selección española absoluta el pasado 4 de junio, ante Irak. Con 25 años, experiencia en Primera División y ahora el aval de haber vestido la camiseta de España, Leo Román es visto en el mercado como un guardameta con margen de crecimiento y nivel para competir en la élite.
De hecho, su nombre ha aparecido en los últimos meses vinculado al Atlético de Madrid en varios medios nacionales. Tampoco es la primera vez que despierta interés en Italia. En 2024, después de completar una notable cesión en el Oviedo, el Genoa ya valoró su incorporación, pero no llegó a concretarse. Ahora es la Roma, que finalizó tercera en la Serie A, quien pretende hacerse con los servicios del pitiuso, que renovó el pasado verano después de que el club apostase por él por delante de Dominik Greif.
El portero ibicenco ha firmado una campaña con altibajos en el Mallorca. Sus grandes actuaciones en algunos partidos han vuelto a demostrar el potencial que tiene y que ya dejó patente en la temporada 2024/25, aunque la irregularidad también ha marcado algunos tramos del curso. Sin embargo, su cartel continúa intacto y su internacionalidad con la selección no hace más que reforzar su posición en el mercado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- Desbandada a la vista en el Mallorca tras el descenso
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- Giro en la planificación de la plantilla del Mallorca
- La ruina económica del descenso para el Mallorca
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- Bombazo en el Mallorca: Demichelis se plantea abandonar el club
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente