Pablo Maffeo, camino de Grecia: "Mi etapa en el Mallorca había acabado"

Comienza oficialmente la operación salida en el Real Mallorca. Este miércoles ha sido Pablo Maffeo, que ha sido cazado en el aeropuerto de Son Sant Joan antes de poner rumbo a Grecia. El lateral firmará por el Olympiakos, una operación que se hará oficial en la próximas horas a falta de que el jugador pase el reconocimiento médico. "Lo dije hace un año, mi etapa había acabado. Si me hubiese tenido que quedar, lo habría hecho. Pero mi etapa había acabado", ha declarado el catalán ante los micrófonos de La Zona 10.

Maffeo ha admitido estar "un poco triste" por toda la vida que deja atrás en la isla con su marcha, pero a la vez afirma sentirse "muy feliz y muy ilusionado" por la nueva etapa que afronta en Atenas de la mano de José Luis Mendilibar, en un equipo que disputará la previa de la Champions League. El club griego pagará tres millones por el lateral.

El futbolista acumulaba ya dos mercados estivales con la intención de abandonar el club. Esta vez, sin embargo, el descenso a Segunda y la finalización de su contrato en 2027 han agilizado la venta. "Yo tenía contrato. Si me tenía que quedar, los contratos están para respetarlos. Las cosas se han dado así y es una oportunidad única para mí. Si ellos deciden venderme y yo decido irme, no hay más", ha respondido Maffeo cuando se le ha preguntado por sus palabras con un grupo de aficionados en el Ciutat de València.

Respecto a la temporada del Mallorca, el de Sant Joan Despí ha reconocido que "han faltado muchas cosas" para lograr el objetivo de la permanencia: "Hacer un punto más, eso para empezar. Cuando las cosas empiezan mal no suelen acabar bien. Hay que hacer autocrítica y esperar a que el Mallorca vuelva a Primera lo antes posible".

Maffeo también se ha acordado de la afición, a la que asegura que le guarda "mucho cariño": "Como Girona, esto siempre será mi casa y he sido muy feliz aquí. Ha habido momentos muy duros pero también muy felices, me quedo con eso".

Sobre el caso Demichelis y su más que probable marcha al Leipzig, ha comentado: "No he hablado con él. Si a vosotros, los periodistas, os ofrecen más en otro lado quizás os iríais. El fútbol es un trabajo. Entiendo a las dos partes, le deseo lo mejor sea aquí o en Alemania. Para mí estos últimos meses nos ha dado las ganas de competir y es un entrenador excepcional".