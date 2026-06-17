Luis García entra en la terna de candidatos para el banquillo del Mallorca

A falta de que se oficialice la marcha de Martín Demichelis del Real Mallorca, Pablo Ortells y la dirección deportiva continúan trabajando a contrarreloj en busca de un sustituto para el técnico argentino. El último nombre que ha entrado en escena ha sido el del exmallorquinista Luis García, que termina contrato el 30 de junio con Las Palmas. De hecho, ya ha habido contacto entre ambas partes, tal y como ha avanzado Esports IB3 y ha podido confirmar este diario.

El técnico asturiano, que vistió la elástica bermellona como jugador en la temporada 2004/05, tiene sobre la mesa desde hace meses una oferta de renovación del club canario a la que todavía no ha respondido. Tras haber llegado el pasado verano, disponía de una opción de prolongar otro año más su contrato en caso de lograr el ascenso, pero el conjunto pío-pío quedó eliminado en las semifinales del play-off ante el Málaga.

La sintonía entre club y entrenador siempre ha sido buena, pero el interés del Mallorca para ficharle puede cambiar la situación y provocar la marcha del ovetense de Gran Canaria. Por el momento, el Mallorca todavía no le ha presentado ninguna oferta.

Luis García se une a la ya amplia lista de candidatos para suplir a Martín Demichelis, quien todavía sigue siendo el entrenador del Real Mallorca. Luis Carrión, García Pimienta, Baraja, Lisci o incluso el mallorquín Albert Riera son varios de los nombres que la entidad maneja para dirigir al conjunto bermellón después de ver cómo el técnico argentino, en el que confiaron para devolver al Mallorca a Primera División, les traicionó por la espalda después de haber renovado hace menos de tres semanas.