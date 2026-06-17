Demichelis, más cerca de salir del Mallorca: el Leipzig oficializa la salida de Ole Werner

Martín Demichelis ya tiene vía libre para marcharse al RB Leipzig. El club alemán ha anunciado la destitución de su entrenador, Ole Werner, junto a sus ayudantes Tom Cichon y Patrick Kohlmann. Una vez dado este paso, ahora falta que el equipo de las bebidas energérticas abone la cláusula de 2,5 millones por el técnico argentino, que renovó con el Mallorca hace menos de tres semanas.

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