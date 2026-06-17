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Fútbol | RCD Mallorca

Demichelis, más cerca de salir del Mallorca: el Leipzig oficializa la salida de Ole Werner

Una vez dada la destitución del técnico de club alemán, ahora falta que se abone la cláusula para que el entrenador argentina se marche a la Bundesliga

Demichelis se lamenta de una ocasión fallada por el Mallorca ante el Valencia

Demichelis se lamenta de una ocasión fallada por el Mallorca ante el Valencia / GUILLEM BOSCH

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Sergi Fullana

Martín Demichelis ya tiene vía libre para marcharse al RB Leipzig. El club alemán ha anunciado la destitución de su entrenador, Ole Werner, junto a sus ayudantes Tom Cichon y Patrick Kohlmann. Una vez dado este paso, ahora falta que el equipo de las bebidas energérticas abone la cláusula de 2,5 millones por el técnico argentino, que renovó con el Mallorca hace menos de tres semanas.

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