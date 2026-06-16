La Unió de Penyes Mallorquinistes se reunirá con Alfonso Díaz para trasladar las demandas de la afición

La Unió de Penyes Mallorquinistes mantendrá el próximo jueves, a las 17:30 horas, una reunión de trabajo con el CEO de Negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, con el objetivo de analizar la situación del club tras la finalización de la temporada y abordar diversas cuestiones de interés para los aficionados.

El encuentro se celebrará a petición de la propia entidad peñista, presidida por Toni Vallespir, una vez concluido el campeonato y servirá para poner sobre la mesa las principales inquietudes, propuestas y reivindicaciones recogidas entre las peñas oficiales del club.

Entre los asuntos que la Unió de Penyes trasladará al dirigente mallorquinista destacan diferentes aspectos relacionados con la próxima campaña de abonados, las condiciones y ventajas para los aficionados, la mejora de los servicios destinados a los abonados y la gestión de las entradas para las peñas. Asimismo, se plantearán nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer la relación entre el Mallorca y el colectivo peñista.

Desde la entidad consideran fundamental que las preocupaciones de los aficionados sean escuchadas y tenidas en cuenta para contribuir de forma constructiva al crecimiento y fortalecimiento del club. La Unió de Penyes Mallorquinistes ha agradecido, en una nota difundida a los medios, la disposición mostrada tanto por Alfonso Díaz como por el Mallorca para celebrar esta reunión, mostrando su confianza en que del encuentro puedan surgir acuerdos y medidas beneficiosas para el conjunto del mallorquinismo.

Una vez concluida la reunión, la organización ha anunciado que informará a sus asociados y a los medios de comunicación sobre los temas tratados y las conclusiones alcanzadas.