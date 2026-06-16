El Sevilla tantea a Raíllo y pone en alerta al Mallorca

Al Mallorca le crecen los enanos. Antonio Raíllo, capitán y uno de los grandes referentes del vestuario bermellón durante la última década, ha despertado el interés del Sevilla, que busca reforzar su defensa de cara a la temporada 2026-27, según ha avanzado el diario ABC de Sevilla.

El conjunto andaluz continúa trabajando en la reconstrucción de su plantilla tras cerrar incorporaciones como Arouna Sangante y Juan Iglesias. Sin embargo, la dirección deportiva sevillista también tiene marcada como prioridad la llegada de otro central que encaje en los planes de Luis García Plaza, y ahí aparece el nombre de Raíllo.

Según esta información, los hispalenses ya habrían realizado sus primeros contactos para conocer la predisposición del futbolista. A sus 34 años, el defensa cordobés valora la posibilidad de continuar compitiendo en Primera División, aunque mantiene contrato con el Mallorca hasta 2027.

El cordobés coincidió con Luis García Plaza en Son Moix, etapa en la que lograron el ascenso a Primera División, por lo que se trata de una apuesta personal del técnico madrileño. Eso sí, hay un detalle que puede tener cierto peso y es que el futbolista ha deslizado en más de una ocasión que siente simpatía por los colores del Betis.

Desde la entidad balear, la situación se contempla con cautela. Raíllo no es un jugador más dentro de la plantilla: es el capitán y, durante estas diez temporadas, ha vivido situaciones de todo tipo con la camiseta bermellona. En más de una ocasión, el zaguero ha reconocido que le gustaría cambiar de aires, aunque finalmente siempre ha apostado por continuar en la isla.

Además, el Mallorca conserva una posición de fuerza al tener al futbolista bajo contrato. El Sevilla, que necesita liberar espacio en su defensa y ajustar su masa salarial antes de acometer nuevas operaciones, tendría que negociar con el club isleño para intentar cerrar el fichaje.

Está por ver si la dirección deportiva de Pablo Ortells estaría dispuesta a dejar salir a uno de los pilares del equipo, especialmente en un verano marcado por el ambicioso proyecto que se pretende construir en Segunda División y por la incertidumbre en el banquillo tras la inminente marcha de Martín Demichelis al Leipzig.