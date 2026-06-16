Opinión | La imagen del Mallorca está por los suelos: Demichelis es solo el último ejemplo

El problema del Mallorca es más profundo que la salida de Demichelis. Es un contratiempo que proyecta, una vez más, una imagen de improvisación, de falta de control y de mala gestión. No es un hecho aislado, sino la confirmación de que la situación vuelve a desbordar a la directiva, que lleva más de 18 meses a la deriva. Solo falta que Andy Kohlberg se dé cuenta en Son Moix.

Alfonso Díaz y Pablo Ortells, culpables

Ningún aficionado confía en las palabras de Pablo Ortells y de Alfonso Díaz. Con discursos vacíos, ausentes de autocrítica, mensajes contradictorios, promesas incumplidas y sin la mínima transparencia han agotado el crédito de la hinchada. No es una cuestión de manía ni de ojeriza, son errores propios que, aunque asuman, no tienen consecuencias.

Evitaron una rueda de prensa explicando los motivos y los fallos del descenso porque ninguno de los dos quiso dar la cara. El Girona, que bajó con más recursos, sí la hizo. Duró una hora y media. A partir de allí, el director deportivo sí dio dos entrevistas, aunque cayó en errores groseros como este: “El club sigue creciendo a pesar del descenso”. Incluso fue peor Alfonso Díaz este lunes en ‘Jugam a Fora de Joc’ en Fibwi TV: “El objetivo era quedar entre los diez primeros”.

Las contradicciones son evidentes. ¿Cómo creces si los ingresos televisivos caen de 48 a 18 millones? ¿Si quedan ocho puestos por debajo del objetivo, por qué siguen en su puesto los dos máximos responsables?

El Mallorca se aísla de la realidad

El Mallorca se siente cómodo alejado de la realidad. Se aísla, se bunkeriza contra todo y contra todos, y sus dirigentes se adentran en una realidad paralela. Interpretan la crítica como un ataque personal, sobre todo en la parcela corporativa.

Hace diez días que no publican contenido en sus redes sociales. No por falta de talento, sino porque se opta por otra estrategia errática. Que pase el tiempo, piensan. Evitan exponerse al enfado justificado de una afición que espera fichajes, una rebaja considerable en la campaña de abonados, una buena camiseta, recuperar la identidad: ilusión.

Casi un mes después del descenso, el Mallorca sigue sin ofrecer una sola razón para creer en el proyecto.