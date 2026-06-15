Virgili quiere irse del Mallorca y el Barça ya estudia su regreso

Virgili se quiere ir del Mallorca. El director deportivo del Barcelona, Deco, se ha reunido esta mañana de lunes con el agente del extremo Álvaro Aicua, con el nombre del catalán encima de la mesa. El club azulgrana está estudiando la situación del futbolista ya que, con el descenso del Mallorca, se desplomó su cláusula de recompra, que pasó de 30 a 12 millones de euros, según informa Sport, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca.

El Barça acordó con los de Son Moix un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, pero también la posibilidad de recuperarlo por 12 millones si bajaban a Segunda. Es una opción a la que el club está dándole vueltas, ya que abriría dos nuevos escenarios: recuperarlo y poder hacer una venta importante. O que sea un recurso más de Flick para la plantilla de la temporada que viene.

El club azulgrana traspasó al extremo por alrededor de 3,5 millones el pasado verano y se ha revalorizado tras tener un protagonismo en el Mallorca. Sus mejores actuaciones llegaron con Arrasate jugando como extremo derecho. Fue en esa posición, donde se convirtió en un factor importante del Mallorca. Sin embargo, el cambio de entrenador cambió su situación en el equipo. Demichelis pasó a jugar con un esquema sin extremos y Jan Virgili pasó al banquillo, aunque con minutos interesantes como mediapunta. Sus actuaciones no fueron suficientes para evitar el descenso de los bermellones.

Lo que está claro es que, a tenor de los clubes interesados en el atacante, ofrecido por su agente a diversos clubes de Primera, todo parece indicar que el futuro de Virgili está lejos de la isla. A pesar de haber disputado solo un curso en la elite, la idea de jugar en Segunda no seduce al futbolista.

Jan Virgili, en el contexto Barça

En su posición, el Barça cuenta actualmente con una batería de delanteros importantes y una competencia muy elevada. De hecho, Hansi Flick ya prescindió de él el pasado verano, cuando no lo incluyó en la gira por Estados Unidos. A esto se suma la reciente incorporación de Anthony Gordon, que complica su regreso al equipo.

Flick cuenta ahora mismo con Lamine, Raphinha, Gordon, Ferran y Roony para la delantera. Además sigue abierta la posibilidad de intentar el regreso de Rashford. La buena noticia para Jan Virgili es que puede ocupar las dos bandas y en la derecha el futuro de Roony está en duda. En este contexto, habrá que ver cuál es el siguiente paso de la dirección deportiva con Deco a la cabeza.