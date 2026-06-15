Giro en la planificación de la plantilla del Mallorca

La salida de Martín Demichelis del Mallorca, con destino al RB Leipzig de la Bundesliga, ha cambiado por completo los planes de la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells. Sin noticias del técnico argentino ni reacción desde el club, el trabajo para la confección de la plantilla de la próxima temporada, en Segunda División, queda condicionado y obligará a un replanteamiento.

En primer lugar, porque en la lista de posibles refuerzos había participado de forma activa Demichelis —era una de las condiciones que impuso para renovar a finales de mayo— y ahora varios de esos objetivos necesitarán el visto bueno del técnico que se haga cargo de la plantilla.

Y en segundo lugar, porque ahora los fichajes han pasado a un segundo plano ante la necesidad de encontrar al entrenador que debe afrontar una temporada en la que el objetivo será volver a Primera División. Ya hay más de una docena de nombres en una lista que Pablo Ortells debe analizar para decidir quién es el elegido.

Después será el momento de reiniciar la búsqueda de refuerzos. Una lista que variará en función del nuevo inquilino del banquillo y, sobre todo, de los perfiles que el propio Ortells considere más necesarios.

La renovación de Demichelis debía, en principio, facilitar y adelantar operaciones en este mercado de verano, pero con su inesperada salida habrá cambio de objetivos, entre otros motivos, porque con algunos futbolistas el argentino era una baza a jugar.

También afectará a las salidas

Pero no solo en cuanto a llegadas afectará la marcha del técnico argentino. En el club creen que hay futbolistas que habían optado por seguir en el Mallorca al continuar el entrenador nacido en Justiniano Posse y que, con su salida, están dispuestos a estudiar alguna de las ofertas que les han llegado.

Pese a la complicación que supone la decisión de Martín Demichelis de marcharse, que en el club dicen que todavía no conocen de forma oficial, en el Mallorca consideran que la situación no es tan grave como parece, ya que todavía es junio y hay tiempo suficiente para reaccionar. De hecho, la temporada todavía no se ha cerrado oficialmente, algo que ocurrirá el 30 de junio.

Demichelis llegó a un principio de acuerdo con el RB Leipzig —que deberá pagar al Mallorca la cláusula de rescisión— para dirigir al equipo alemán, que esta próxima temporada disputará la Champions League, en cuanto el actual técnico cese en su cargo.

La decisión, por el momento, está parada porque Ole Werner está de vacaciones en Malasia y no se le espera hasta mediados de esta semana. Además, el director deportivo del club, Marcel Schäfer, es reacio a su despido —le fichó él— y está intentando que la directiva del Leipzig no dé el visto bueno a la decisión de Jürgen Klopp, director global de fútbol de Red Bull, quien no sintoniza desde hace meses con las decisiones del aún entrenador del equipo alemán.