¿Convenció Jürgen Klopp a Martín Demichelis en el Mallorca Country Club para fichar por el RB Leipzig?

El futuro de Martín Demichelis sigue sin resolverse oficialmente. El entrenador del Real Mallorca está cada vez más cerca de convertirse en nuevo técnico del RB Leipzig, aunque el club alemán todavía no ha hecho público el acuerdo. Los especialistas en el mercado de fichajes dan por hecha la salida del argentino. Según ha publicado Bild, Jürgen Klopp, máximo responsable del área futbolística del RB Leipzig, habría convencido al técnico en el Mallorca Country Club.

Klopp vive muy cerca del club de tenis y pádel de Santa Ponça y es un asiduo de sus instalaciones. El extécnico del Liverpool, junto a su hijo Marc, tendría además planes para ampliar la zona de pádel del complejo.

Un punto de encuentro de famosos en Mallorca

En los últimos años, el Mallorca Country Club ha trabajado para reforzar su imagen como lugar de encuentro de famosos y grandes fortunas. En esa estrategia juega un papel importante el torneo ATP Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, que arranca el sábado 20 de junio.

Klopp y Demichelis podrían haberse cruzado en alguno de los numerosos actos celebrados en Santa Ponça. El detalle no es menor, porque el posible fichaje del entrenador del Real Mallorca, que tras el descenso había ampliado en principio su contrato en la isla, genera debate dentro del club alemán.

Demichelis, durante una rueda de prensa en Son Moix / Sergi Amorós

Una operación controvertida

Klopp sería el principal defensor de la llegada de Demichelis, incluso si eso implica destituir al actual entrenador, Ole Werner, pese a que el equipo viene de firmar una buena temporada. Werner se encuentra estos días de vacaciones en Malasia, y por una cuestión de formas el club esperaría a su regreso antes de comunicarle una posible destitución.

El director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, habría llegado incluso a trabajar en la renovación de Werner. Sin embargo, Klopp, como superior jerárquico, tendría más peso en la decisión final.

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No parece probable que Klopp y Demichelis vuelvan a coincidir durante el torneo ATP. Klopp se encuentra actualmente trabajando como comentarista en el Mundial de fútbol. Demichelis, por su parte, seguramente evitará por ahora exponerse demasiado en la isla. En Mallorca, su salida repentina no ha sentado especialmente bien, aunque, según las informaciones publicadas, la operación dejaría unos 2,5 millones de euros en las arcas del club.