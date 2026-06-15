Alfonso Díaz abre la puerta a la salida de Demichelis del Mallorca: "Si un club lo quiere, tendrá que pagar su cláusula"

Alfonso Díaz no titubeó cuando fue preguntado sobre la situación del técnico Martín Demichelis, que está esperando rescindir su contrato con el Mallorca, firmado hace apenas dos semanas, para fichar por el Leipzig alemán.

"Los rumores están ahí, es evidente que algo hay. Si un club quiere llevarse al entrenador tendrá que pagar su cláusula", señaló el CEO del Mallorca, sin dar más detalles de los 2,5 millones de euros que debería abonar el club alemán para hacerse con los servicios del argentino.

El dirigente, en declaraciones realizadas en la noche del lunes en el programa Jugam a Fora de Joc de Fibwi TV, admitió que la noticia le sorprendió "como a todo el mundo", aunque insistió en que, por el momento, Demichelis sigue al frente del proyecto deportivo. "Ahora mismo es el entrenador del Mallorca y veremos qué ocurre", se limitó a decir.

Pese a la incertidumbre que rodea al banquillo, Díaz quiso transmitir un mensaje de normalidad en la planificación de la próxima campaña, en la que el club quiere retornar inmediatamente a Primera División. "El trabajo de la dirección deportiva no para esté quien esté. Hay mucho camino por hacer y está claro cuál es. Es una maquinaria que no para", aseguró, dejando claro que Pablo Ortells continúa avanzando en la confección de la plantilla independientemente de lo que ocurra con el entrenador.

Respecto al escenario económico tras el descenso, el dirigente explicó que el club afrontará una importante reducción de ingresos: "Es un cambio drástico porque hay un 40% menos de ingresos, pero la realidad es que desde hace seis años el club ha evolucionado y estamos mejor preparados". Además, añadió: "Hemos generado más patrimonio y tenemos una estructura sólida para hacer lo que tenemos que hacer, que es volver lo antes posible a Primera".

En materia de planificación deportiva, Díaz afirmó que el margen económico disponible se destinará íntegramente a reforzar la plantilla: "Todo lo que nos permite LaLiga lo vamos a invertir en jugadores". También destacó que "es normal que haya movimientos" y que Pablo Ortells trabaja para construir "la plantilla más competitiva posible".

Imagen del programa de la noche del lunes Jugam a fora de joc de Fibwi que presenta Juan Antonio Bauzá. / Fibwi Televisió.

Además, recordó el proceso de crecimiento que ha vivido la entidad en los últimos años: "Hemos crecido en todos los niveles —masa social, estadio y plantilla— sabiendo que habría pérdidas planificadas completamente".

Sobre las cuentas del club en Segunda División, detalló que "la ayuda al descenso es de 16 millones, pero solo podremos usar la mitad durante el primer año". Además, cifró el impacto económico de la pérdida de categoría: "Los ingresos pasan de 48 millones a solo 10 millones de euros".

El Mallorca también prepara ya su campaña de abonados. "Obviamente van a bajar los precios al jugar en Segunda. Ojalá sea buena y podamos mantener esa masa social y ser lo que somos hoy en día. El año pasado teníamos 23.500 abonados y ojalá 18.000; con 20.000 sería increíble. Creo que hay ganas de volver, de animar al equipo y de subir lo antes posible".

Por último, se refirió a la postura de la propiedad tras el descenso. "Hay que volver a subir cuanto antes posible porque sabemos cuál es el objetivo", comentó. Asimismo, mostró comprensión con el malestar de la afición: "Entiendo a la gente que se enfade por el descenso y hay que aguantarlo y aceptarlo. Hay que mejorar y analizar lo que se ha hecho mal durante el pasado año", finalizó.