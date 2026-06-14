Alta traición de Demichelis: el Mallorca, en shock absoluto

Alta traición de Martín Demichelis al Mallorca, que sigue en estado de shock después de ver que el entrenador por el que apostó para liderar el proyecto de retorno a Primera les ha dejado tirados. El club sigue en silencio, tan perplejo como la afición, porque no quiere dar ningún paso en falso que alimente todavía más el esperpento que se está viviendo en Son Moix.

Hasta que el Leipzig no abone los 2,5 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cifra desvelada en Alemania, es difícil que la entidad mueva ficha públicamente. A medida que pasan las horas la indignación en la planta noble de Son Moix va creciendo a pasos agigantados. Le cuesta entender la sangre fría del entrenador argentino para seguir planificando la plantilla y hablando del proyecto en Segunda cuando ya había negociado su pase al conjunto germano. Es una dosis de cinismo que tiene muy enfadado al Mallorca, que siente que la deslealtad de Demichelis va mucho más allá del contrato que firmaron hace dos semanas y que les vinculaba hasta el 30 de junio de 2028.

Solo la filtración de la noticia de Radio Marca Baleares ha adelantado los acontecimientos porque el sudamericano no tenía intención de explicar al director deportivo, Pablo Ortells, sus planes de futuro en Alemania. Quería esperar a que el propio Leipzig rescindiera al técnico Ole Werner, un detalle muy feo y que se asume como una falta grave de respeto que le hubiera hecho perder todavía más tiempo a los bermellones a la hora de preparar la próxima temporada. Las formas también han fallado en una forma de actuar que ha dejado sin respuesta al castellonense.

El mallorquinismo está que trina

El mallorquinismo también está que trina y vive con desconcierto lo que está sucediendo. Las redes sociales echan humo por esta bomba informativa, tan inesperada como poco usual. «Lo peor de la traición, es que nunca viene de un enemigo» (@llorinski), «No puede volver a pisar nuestro estadio»(@pmjf29), «Se le debería caer la cara de vergüenza»(@UniversoRCDM) o «Puede ser recordado como uno de los mayores mercenarios que han pasado por aquí»(@ejrcdm) son algunos de los comentarios vertidos sobre el argentino en X (Twitter).

La salida del técnico tan solo dos semanas después de su renovación y de unas declaraciones en las que enfatizaba su «compromiso» con el club chocan de frente con la realidad. Infinidad de adjetivos como «traidor», «desagradecido», «aprovechado», «falso», «miserable» o «ridículo» inundan las redes. La ironía también aparece en las reflexiones sobre lo que está viviendo el club. «A Demichelis se le ve un tío con palabra» (@Pinchompi), y otros lo justifican con que «...cuando el dinero entra por la puerta…» (@pereponsss). Aunque a muchos de los bermellones la frustración les nace de la decepción. «Me ilusionaba Demichelis. Pensaba que podía ir bien con él al mando. Lo que no esperaba era esta puñalada trapera»(@obiku78).

También hay voces que apuntan al club como máximo responsable sobre este esperpento: «Yo lo que creo es que Demichelis ha visto el percal, le ha llegado una oferta, y se quiere ir porque ve que quienes mandan en el club son unos ineptos y unos vende humos»(@RealTous70364). Mientras que otros aportan nombres para sustituir al argentino. «Es surrealista todo. Estamos a tiempo de fichar a Toni Amor, después del mundial sería un buen momento para venir»(@manresav). Lo que está claro es que queda mucho por hacer.