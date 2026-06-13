El Mallorca pelea con Las Palmas y Burgos por fichar a Rober González

Rober González se ha convertido en una de las oportunidades más atractivas del mercado para los equipos que aspiran a pelear por el ascenso a Primera División, y entre ellos aparece el Mallorca, que entre el incendio generado por la marcha del técnico Martín Demichelis, busca talento contrastado para su proyecto en Segunda. Según ha informado El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, Pablo Ortells pretende contratar a este jugador, al igual que Las Palmas y el Burgos.

El atacante extremeño ha revalorizado su cotización durante su cesión en el Real Zaragoza, donde fue uno de los futbolistas más destacados de la segunda vuelta en un equipo que ha bajado a Primera RFEF. Desde su llegada en enero procedente del NEC Nijmegen, se convirtió en una pieza imprescindible gracias a su capacidad para desequilibrar tanto desde la mediapunta como partiendo desde la banda derecha, aportando creatividad, movilidad y personalidad en los momentos más delicados de la temporada.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido y varios clubes punteros de la categoría ya se han interesado por su situación. A sus 25 años, Rober reúne una experiencia muy valiosa en Segunda División. El extremo, por el que el Zaragoza pagó en su cesión en torno a 180.000 euros de los 400.000 de su ficha, va a salir del NEC y probablemente lo haga por un acuerdo de traspaso con el club de la Eredivisie, a coste cero y por el que la entidad neerlandesa se quedaría el 30% de su pase. La otra opción, renovar un año más y salir de nuevo cedido, parece más complicada.

El NEC pagó al Betis en 2024 tras un año cedido algo más de 1,2 millones por el 60% del pase del futbolista, guardándose la entidad verdiblanca una opción de recompra que no va a ejercer. Rober, salido de la cantera bética, jugó cedido en la 20-21 en la UD Las Palmas, en su temporada más prolífica en cuanto a cifras. Allí marcó 8 goles y repartió 3 asistencias en 30 partidos, números que le valieron para repetir préstamo en Gran Canaria en la segunda vuelta de la 2021-22, campaña que culminó con la disputa del playoff de ascenso. Tras sus primeras apariciones en Primera de la mano del Betis, en la 2022-23 vistió la camiseta del Deportivo Alavés y logró el ascenso vía playoff, siendo importante en el equipo albiazul en el tramo final del curso. Después de fichar por el NEC neerlandés y tener una buena campaña 2023-24, en la que marcó 6 goles y repartió 4 asistencias, fue comprado en el verano de 2024 y a mitad del curso 24-25 salió cedido al Real Racing Club y volvió a jugar, por tercera vez, un playoff de ascenso.