Varios encontronazos y dos espantadas en la carrera de Demichelis

La carrera de Martín Demichelis, además de por sus grandes dotes como futbolista, quedará marcada también por los diferentes momentos de tensión que ha vivido con entrenadores y jugadores, tanto en su etapa de deportista como en la de técnico. Y especialmente por las dos espantadas, pago de cláusula mediante, que protagonizó cuando fichó por el Atlético de Madrid y ahora, escasamente diez días después de renovar, en el Mallorca.

Su primer gran conflicto conocido llegó durante su etapa en el Bayern de Múnich, donde protagonizó un duro enfrentamiento con Louis van Gaal. El técnico neerlandés mantenía una relación complicada con parte del vestuario y Demichelis acabó chocando frontalmente con él. Tras ser sustituido al descanso de un partido, el argentino discutió con el entrenador y llegó a negarse a entrenar al día siguiente, un episodio que aceleró su salida rumbo al Málaga en enero de 2011.

Fichó por el Atleti y ni se vistió de rojiblanco

Tras su exitosa etapa en el equipo andaluz, firmó por el Atlético de Madrid en julio de 2013. Sin embargo, ni llegó a vestir los colores rojiblancos. Demichelis pagó la cláusula de rescisión que figuraba en el contrato (unos 4,5 millones de euros) y se marchó al Manchester City, firmando en septiembre con el conjunto inglés.

Ya como entrenador, los problemas le acompañaron en River Plate. El episodio más intenso se produjo en 2023, cuando trascendió una reunión privada con periodistas en la que habría cuestionado el estado físico y el rendimiento de varios veteranos. La filtración provocó una fractura con referentes del vestuario como Enzo Pérez o Nacho Fernández. A ello se sumó el sonado incidente con Esequiel Barco, que desobedeció una orden directa desde el banquillo para lanzar un penalti y acabó enfrentándose al técnico en un vestuario convertido ya en un polvorín.

Su siguiente destino, Rayados de Monterrey, tampoco estuvo exento de polémica. Allí protagonizó un fuerte choque con el español Sergio Canales tras una eliminación continental. La discusión alcanzó tal nivel de tensión que el centrocampista terminó pateando una puerta de cristal y sufriendo una profunda herida en una pierna. Las posteriores críticas públicas de Demichelis hacia algunos miembros de la plantilla terminaron de romper la convivencia interna y desembocaron en su salida del club mexicano.

Dos roces en el Mallorca

Tampoco en Mallorca ha logrado evitar los enfrentamientos. En marzo de este año protagonizó una tensa rueda de prensa ante los medios de comunicación, llegando a encararse con el periodista Juanmi Sánchez, al que acusó de intentar condicionar emocionalmente a sus futbolistas tras la derrota en Elche. Semanas después abrió otro frente con Marash Kumbulla, al cuestionar públicamente su condición física y su implicación en plena lucha del equipo por la permanencia. El central respondió de inmediato a través de las redes sociales defendiendo su profesionalidad.

Ahora, cuando apenas han pasado escasos diez días desde su renovación tras el descenso, Demichelis vuelve a ser protagonista por una salida inesperada previo pago de su cláusula de rescisión. Un desenlace que añade un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por los éxitos deportivos, pero también por algunos conflictos y rupturas abruptas con sus equipos.