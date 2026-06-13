Demichelis acuerda su marcha al Leipzig, que deberá pagar al Mallorca la cláusula de 2,5 millones

«No soy de borrarme en las malas». Martín Demichelis enviaba un mensaje esperanzador y ambicioso a la afición del Real Mallorca pocos días después de consumarse el descenso. En su primera rueda de prensa en la isla, a los medios del club, el argentino aceptaba el reto de ser el líder de una plantilla que debe luchar por el ascenso. Hoy, menos de dos semanas después, la ilusión del mallorquinismo se ha tornado decepción tras conocerse, a falta de confirmación oficial, que se marcha a la Bundesliga, al RB Leipzig.

El acuerdo entre el técnico y el club alemán está cerrado, aunque la directiva germana aún no ha solucionado la salida de su actual entrenador, Ole Werner. Aunque es cuestión de breve tiempo su destitución y que el Leipzig, que tiene como director deportivo a Jürgen Klopp –quien vive en Mallorca–, abone la cláusula de rescisión. Esta asciende, según señaló ayer por la tarde el periodista Philipp Hinze, de Sky Sports, a unos 2,5 millones, tal y como pudo confirmar este diario.

La noticia de la marcha de Martín Demichelis pilló este viernes al Real Mallorca en claro fuera de juego. Nadie en el club tenía constancia de su salida, tal y como había anunciado Radio Marca Baleares al mediodía. Una bomba que sacudió al mallorquinismo y que se pudo confirmar unas horas más tarde al conocer la identidad del equipo de la Bundesliga que le pretendía, el RB Leipzig. Un conjunto que esta próxima temporada jugará la Champions.

Sorpresa en el Mallorca

A las tres de la tarde, en el Mallorca todavía desconocían que el entrenador tuviese la oferta e, incluso, que se estuviera planteando su salida, aunque tampoco se desmintió categóricamente que esa posibilidad pudiera producirse.

Tampoco en el equipo de trabajo de Demichelis se conocía el movimiento del técnico. De hecho, algún miembro de su staff se enteró este mismo viernes mientras disfrutaba de sus vacaciones en Argentina. Con él llegaron a Mallorca seis ayudantes y ya se sabía que uno de ellos no iba a seguir en el club. Ahora, la situación de los otros cinco queda en el aire, porque el preparador de Justiniano Posse no se llevará a todos a Alemania.

Esta no es la primera vez que Demichelis ha sido relacionado con un club del campeonato germano, ya que en septiembre de 2025 se le vinculó con el Borussia Mönchengladbach. No fructificó y el argentino acabó firmando en febrero de este año por el Mallorca. Doce partidos en los que el once bermellón se jugaba la permanencia. Una salvación que no consiguió, aunque el técnico se ofreció a seguir en Segunda.

Pablo Ortells recogió el guante y el entrenador renovó a finales de mayo. Un acuerdo que ahora se rompe y que supone un golpe a la línea de flotación del Mallorca, que ya ha iniciado la planificación de la plantilla en gran medida siguiendo las directrices del argentino.

El club deberá trabajar ahora a contrarreloj para encontrar entrenador entre los técnicos que todavía se encuentran sin equipo. García Pimienta, Baraja, Lisci o incluso el mallorquín Albert Riera... Los ofrecimientos ya están llegando y se añaden a la nómina algunos nombres ya conocidos por Ortells y otros que vuelven a la lista.