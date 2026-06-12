El Mallorca busca entrenador a contrarreloj: entra en escena Albert Riera

Martín Demichelis ha puesto patas arriba toda la planificación del Real Mallorca en este mercado de verano. Su marcha al RB Leipzig ha abierto una brecha en el calendario de trabajo de Pablo Ortells, director deportivo del club bermellón, que deberá moverse con celeridad para encontrar al técnico adecuado para dirigir a una plantilla llamada a luchar por el retorno a Primera División.

Demichelis se ofreció para ser el líder en el banquillo nada más consumarse el descenso y Ortells no se lo pensó demasiado. Acordó con el argentino su continuidad, que solo estaba garantizada en caso de permanencia, y la figura del técnico fue utilizada por el club como estandarte del proyecto en Segunda División.

En pocos días, Ortells tuvo solucionado el asunto del entrenador y desde entonces trabajaba para encontrar los refuerzos necesarios. Unos fichajes que debían contar con el visto bueno de Demichelis. Sin embargo, su salida trastoca ahora todos los planes.

De la lista que manejaba el club en caso de descenso a Segunda, varios de los candidatos ya han encontrado destino y alguno lo hizo después de confirmarse la continuidad de Demichelis en Mallorca. Aun así, la ralentización de algunas negociaciones y alguna que otra salida inesperada amplían la nómina de candidatos a disposición de Ortells.

La lista de Ortells y los ofrecimientos

Es el caso de García Pimienta, un objetivo que ya sonó en febrero tras el despido de Jagoba Arrasate y que se unen a una lista a la que ha vuelto Rubén Baraja. Una nómina a la que se incorporan Alessio Lisci, que hace unos días rescindió su contrato con Osasuna, o el mallorquín Albert Riera, que hace pocas semanas fue despedido del Eintracht de Frankfurt. Un entrenador que tiene su futuro por decidir es Rubi, un nombre que figuraba entre los posibles de Ortells que ahora está inmerso en la lucha por el ascenso con el Almería y que figura asimismo en el radar del Girona. Los ofrecimientos ya han empezado a llegar