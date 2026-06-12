Aquí estamos, esperando que Demichelis nos lo explique

Hay un millón (o dos) de artículos alrededor de una frase que un día pronunció el prestigioso economista británico John Maynard Keynes: “Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?”

Solo hay dos respuestas, pero millones de matices. Pero estaría bien, muy bien, que cada uno de nosotros tratásemos de ponernos en la piel del que decide si cambia de opinión o no, si las circunstancias son lo suficientemente importantes, como para provocar ese cambio de opinión.

Es por ello que no vale decir, así, de sopetón: no, no, yo no cambiaría de opinión, yo me mantendría firme en lo mío, en lo que he decidido, en el compromiso que he adquirido.

Perdón, pero a usted no le han hecho una oferta ireechazable. Perdón, pero no es usted quien renuncia a un contrato millonario. Perdón, pero no es usted quien debe decidir si entrenar a un equipo de la Segunda División española o a un conjunto alemán, de moda, joven, con presente y mucho futuro, tercero de la Bundesliga, que, encima, juega la Champions.

El problema y, entonces, ya estamos hablando de otro tema, para mí tan importante como el de tomar la decisión, es cómo lo haces y, sobre todo, cómo lo explicas.

Y, afrontando el caso que nos ocupa, Martín Demichelis es perfectamente libre de tomar la decisión que quiera. Bueno, ya la ha tomado. Va a plantar al Real Mallorca y fichará por un equipo superior, el Red Bull Leipzig, con más presente y futuro, con más proyección, con más dinero y protagonista de competiciones más importantes que la Segunda División española.

Repito, la decisión de Demichelis es libre y la entendería todo el mundo, pero debe explicarse y bien. Y con todo lujo de detalles. No solo se debe al Real Mallorca, se debe a su afición. El Real Mallorca, que ha hecho cosas horribles este año, horribles, no tiene la culpa de nada y merece un comportamiento limpio por parte de su entrenador, pues es ‘su’ entrenador, renovado. Así que, aquí estamos esperando las explicaciones de Martín Demichelis.

Pero esto ya ha empezado mal. Todo arranca a espaldas del club. Todo arranca con una filtración interesada. Todo arranca recordando (porque no hay más remedio que recordarlo) que Demichelis fue el primero que, antes de consumarse el descenso a Segunda, se ofreció para ser su entrenador del ‘Mallorqueta’ en Segunda División, porque le encanta la isla, le tratan de maravilla y creía en el club y sus jugadores. Vaya. Y, con todo, eso, Pablo Ortells, que, repito, está más que señalado, recogió el guante y, ante la sorpresa general, le renovó.

Y, ahora, Demichelis se va. Y, de momento, no ha dicho nada. Es más, lleva días hablando con Ortells sobre la plantilla y los planes de cara a la próxima temporada. Días. No es de recibo, por eso la explicación del técnico debe ser inmediata. Y verdadera. Y cristalina. Y sincera.

De lo contrario, uno podrá pensar que a Martín Demichelis le encanta dejar plantado al club que confía (ciegamente) en él. Ya lo hizo, ya, siendo jugador del Atlético, en la pretemporada 2013-2014. Demichelis fichó, libre, procedente del Málaga con los colchoneros. Y, a los 50 días, sin haber debutado, dejó plantados a los atléticos, con el cabrero supino del ‘Cholo’ Simeone y el ‘Mono’ Burgos. Eso sí, el Manchester City, de Manuel Pellegrini, pagó una clausula (o algo así) de cinco millones de euros por su libertad. Veremos cuánto dinero deja ahora en las arcas del Real Mallorca. Veremos. Y si lo deja.