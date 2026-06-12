Fútbol | Segunda División
Demichelis se suma a Aragonés y Vicente Moreno: los tres técnicos que dejaron tirado al Mallorca
La marcha del argentino al RB Leipzig tras renovar hace unos días reabre una herida que el mallorquinismo ya sufrió en 2004 y en 2020
La abrupta, por inesperada, marcha de Martín Demichelis del Mallorca no es, desgraciadamente, un asunto novedoso para la afición bermellona. El argentino protagoniza el tercer 'clausulazo' sufrido por la entidad en las últimas décadas y vuelve a dejar al club en una situación comprometida en plena planificación deportiva. Como ya ocurrió con Luis Aragonés en 2004 y con Vicente Moreno en 2020, el Mallorca se ve obligado a reaccionar a contrarreloj para encontrar un sustituto cuando buena parte del trabajo de verano ya estaba encaminado.
Luis Aragonés abrió el precedente
El primer gran golpe llegó el 1 de julio de 2004. El Mallorca había logrado la permanencia la temporada anterior y preparaba el nuevo curso con Luis Aragonés al frente cuando la llamada de la selección española lo cambió todo. Tras la dimisión de Iñaki Sáez después de la Eurocopa de Portugal, el nombre del técnico madrileño se convirtió en el favorito para asumir el cargo y terminó abandonando Son Moix cuando la pretemporada estaba a punto de arrancar.
"Hemos hablado telefónicamente con el presidente del Mallorca -que en ese momento era Mateu Alemany- y nos ha manifestado que hace un esfuerzo para bien de la RFEF y para bien del fútbol español", dijo entonces el presidente de la RFEF, Ángel Villar.
La salida fue especialmente dolorosa porque Aragonés había devuelto la estabilidad a un equipo que había recogido en puestos de descenso y porque existía un acuerdo para que continuara en el banquillo.El Mallorca tuvo que reaccionar con rapidez y apostó por Benito Floro.
Vicente Moreno paralizó la planificación de 2020
El segundo episodio se produjo en el verano de 2020, tras el descenso a Segunda División. Vicente Moreno, uno de los grandes arquitectos de los dos ascensos consecutivos que llevaron al Mallorca desde Segunda B hasta Primera, decidió poner fin a su etapa en la isla pese a tener contrato en vigor hasta 2022.
La posibilidad de su marcha apareció en pleno tramo final de competición y acabó generando un problema importante para la dirección deportiva. El Espanyol apostó decididamente por el técnico valenciano y la negociación alrededor de su cláusula de rescisión, cercana al millón de euros, mantuvo al club bermellón en una situación de incertidumbre durante semanas. Mientras se resolvía el futuro del entrenador, buena parte de la planificación deportiva quedó bloqueada.
Demichelis repite la historia
Ahora es Martín Demichelis quien revive un escenario que parecía desterrado. El argentino había renovado a finales de mayo tras el descenso y se había convertido en la cara visible del proyecto para regresar a Primera División. Sin embargo, una oferta del RB Leipzig, dispuesto a abonar su cláusula de rescisión, ha cambiado radicalmente el panorama.
Su salida supone un duro revés para el trabajo de Pablo Ortells, que ya había iniciado la construcción de la plantilla siguiendo las directrices del técnico. Como ocurrió con Aragonés y con Vicente Moreno, el Mallorca se ve obligado a buscar entrenador a contrarreloj y a recomponer una planificación que parecía encarrilada. Veintidós años después del primer precedente y seis después del segundo, la historia vuelve a repetirse en Son Moix.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- Desbandada a la vista en el Mallorca tras el descenso
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- El Mallorca tiene un pie y medio en Segunda División
- La ruina económica del descenso para el Mallorca
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
- El Mallorca prepara una revolución para regresar a Primera