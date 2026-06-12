Bombazo en el Mallorca: Demichelis se plantea abandonar el club

Martín Demichelis podría abandonar el Mallorca pocos días después de firmar su renovación con el club bermellón. Una oferta de un equipo de la Bundesliga, según ha informado Radio Marca Baleares, podría poner fin a la etapa del técnico argentino en la isla.

La posibilidad ha caído como una bomba en el seno del Mallorca. Desde el club señalan que desconocen que el entrenador haya recibido una oferta de otro equipo o que se esté planteando su salida, aunque tampoco se ha desmentido categóricamente que esa posibilidad pueda producirse. No es la primera vez que Demichelis ha sido relacionó con un club del campeonato germano, ya que en septiembre de 2025 se le vinculó con el Borussia Mönchengladbach. En principio, todos los banquillos de la Primera División alemana están ocupado, pero en los últimos días han salido informaciones de que Ole Werner no tiene su puesto asegurado en el Red Bull Leipzig, equipo que ha sondeado al argentino y que tiene como director deportivo a Jürgen Klopp.

En caso de que se confirme la marcha de Martín Demichelis, supondría un golpe a la línea de flotación de un Mallorca que ya ha iniciado la planificación de la plantilla en gran medida siguiendo las directrices del técnico. El entrenador de Justiniano Posse había renovado a finales de mayo, tras consumarse el descenso, y en su única entrevista desde su llegada, concedida a los medios oficiales del club, se mostró dispuesto a liderar el proyecto en su intento de devolver al equipo a Primera División.

Si finalmente abandona la entidad, el Mallorca se vería obligado a buscar un entrenador a contrarreloj entre los técnicos que todavía se encuentran sin equipo. Algunas de las opciones que se habían valorado ya han firmado por otros clubes después de conocerse la continuidad de Demichelis.

No sería la primera vez que Demichelis hace uso de una claúsula de rescisión. En su día, en su etapa de jugador, firmó por el Atlético de Madrid tras acabar contrato en el Málaga y antes de que empezara la pretemporada abonó 7 millones de euros para quedar libre y fichar por el Manchester City.