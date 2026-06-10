Sergi Darder: "Tenemos que ser candidato número uno al ascenso"

Casi tres semanas después del descenso del Mallorca a Segunda, Sergi Darder se encuentra “desconectado e intentando no pensar mucho en el fútbol”. “Fue una hostia, yo ya pasé un poco el luto después del Levante aunque quedaba una semana para el partido contra el Oviedo. Todavía quedaba una pequeña esperanza para salvarte pero ya lo ibas asumiendo. No queda otra que, lo poco que pensamos en fútbol ahora, sea creer que se tiene que subir cuanto antes”, ha declarado el centrocampista esta mañana en The Battle of Stars en Pula Golf, un torneo solidario en el que todo lo recaudado va destinado a la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple.

El de Artà ha abordado también la continuidad de Martín Demichelis como entrenador bermellón: “Era muy necesaria, cuando hay muchos cambios de entrenador es que algo no va bien. Nos puso las pilas en muchos aspectos. Hizo que cambiáramos una dinámica muy mala, no bastó pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hubo un cambio. Estoy muy contento de que siga”.

Preguntado sobre cómo puede encajar el argentino en Segunda, ha respondido: “El fútbol es fútbol, da igual Primera que Segunda o el extranjero. Él cree en una manera de jugar y creo que incluso puede ir mejor, porque es un entrenador que siempre ha intentando ir a por el rival, y en Segunda, teóricamente, tenemos que ser un equipo puntero, favorito, candidato número uno al ascenso. Tenemos que afrontar este objetivo con la presión que toque y si algo tiene este entrenador en decirlo. Primero se tiene que hacer el proyecto, evidentemente, pero el Mallorca tiene que estar en Primera”.

Por último, Darder ha hablado también sobre la situación de Muriqi, muy próximo a salir al Fenerbahçe: “No he hablado con él. No quiero decir que esté cansado de estar con él, pero después de un año viéndolo cada día, quieres desconectar del fútbol. Supongo que no nos volveremos a ver. Lo único que puedo decir es gracias, como parte del mallorquinismo, tenemos que estar orgullosos. Cuando la salida se confirme, desearle lo mejor donde lo toque. Será difícil suplirlo, evidentemente”.