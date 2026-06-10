Abdón Prats: "Este año ha sido una pesadilla de la que me gustaría despertar"

Abdón Prats todavía no se cree el descenso del Mallorca a Segunda División. Han pasado ya casi tres semanas, pero el delantero sigue sin asimilarlo del todo. “Ha sido un año duro tanto en lo personal como en lo colectivo. Este año ha sido una pesadilla de la que me gustaría despertar y que no fuese verdad. Todavía no me creo que haya acabado así este ciclo tan positivo. Es como en la vida en general, no nos esperamos algunas cosas y suceden. Ha sido una decepción muy grande que se tiene que asumir”, ha declarado esta mañana en The Battle of Stars en Pula Golf, un torneo solidario en el que todo lo recaudado va destinado a la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple.

El de Artà ha revelado que ya no pensaba volver a ver al conjunto bermellón en Segunda, pero cree que están listos para asumir el reto de regresar cuanto antes a la élite: “Tenemos que intentar volver a Primera lo antes posible y no será fácil, porque la Segunda División ha crecido mucho. Será complicado pero creo que estamos preparados. Todos juntos volveremos donde tenemos que estar. A mí me quedan muchos años de vida, yo pensaba que no volvería a ver a nuestro Mallorca en Segunda. Es lo que nos ha tocado, espero que esta vez sea la última”.

Preguntado por la continuidad de Demichelis, el ‘Dimoni’ la ha valorado positivamente: “Tiene unas cualidades muy buenas y creo que las puede explotar tanto en Segunda como en Primera. Hizo muy buenos números. La temporada pasada sucedieron cosas raras que no podemos controlar”.

Sobre Muriqi, Abdón ha expresado su deseo de que el kosovar permanezca en la isla a pesar de que su salida esté prácticamente hecha: “Es normal que con 23 goles tenga pretendientes. Nos ha dado mucho, o nos está dando, porque en este caso sigue siendo jugador del Mallorca. Si puede estar con nosotros el año que viene, perfecto, y si se tiene que ir le desearemos toda la suerte del mundo y le recordaremos con una sonrisa por todo lo que nos ha hecho disfrutar. Esto es fútbol y las etapas pasan. Si da el rendimiento que nos ha dado, que pueda volver de aquí a unos años o en un año y que sea en Primera. Nos ha dado mucho, y a lo mejor, en Segunda, nos dará muchas alegrías. Se ha comportado como un mallorquín más, siente el Mallorca como si fuera mallorquín y le estoy muy agradecido. Ha luchado cada minuto como cuando yo estaba en el campo. Le deseo lo mejor pase lo que pase”.

Para terminar, en cuanto a su situación personal, ha mandado un mensaje reivindicativo: “Creo que puedo aportar mi experiencia, el estar dentro del área, hacer goles y ayudar al equipo. Este último año y medio no he tenido la oportunidad y creo que he demostrado en otras etapas que puedo ser efectivo, pero en esta última no he podido aportar lo que me hubiese gustado. Lo tengo que respetar porque es deporte colectivo y no individual”.