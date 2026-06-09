El Mundial también es mallorquinista: José Sanchis narrará los primeros partidos de Argentina junto a Demichelis

Los mallorquinistas tendrán un motivo añadido para seguir el Mundial 2026. El periodista palmesano José Sanchis compartirá micrófono con el técnico bermellón, Martín Demichelis, en las retransmisiones de los partidos de Argentina durante, al menos, las dos primeras jornadas del campeonato.

Será una de las parejas curiosas del Mundial en DAZN porque Sanchis es un mallorquinista confeso. Es una situación que le hace "ilusión" y "gracia" al narrador, que seguro que atraerá la atención de muchos seguidores bermellones esperando alguna alusión a la actualidad de su equipo durante este mercado de fichajes.

José Sanchis es una de las pocas voces donde Mallorca se siente representado en el periodismo a nivel nacional y, en los últimos dos años, su opinión está ganando cada vez más peso entre el mallorquinismo. A nivel autonómico es comentarista del programa 'Esports 3 en Joc' y también copresenta el podcast 'De pinyol vermell' junto a Miquel Verger en IB3.

Mallorca en DAZN

"Sabía que se estaba pendiente de cerrarlo y el miércoles en la presentación me encontré su foto. Si ya me gusta el trabajo que hago y viene el entrenador del Mallorca a narrar conmigo ‘mel d’ abella’. Es una situación que me hace gracia. A mí me hace ilusión. Me gusta su discurso y la forma de ver el fútbol. Estoy convencido de que puede ser una gran incorporación como comentarista", cuenta Sanchis en una entrevista realizada a este Diario.

"Hablaremos tanto como él quiera. Podemos ir comentando los fichajes (dice entre risas). Supongo que no querrá contar mucho. El primer día le diré que soy mallorquinista. No lo voy a engañar", confiesa el periodista.

Horario de Argentina en el Mundial

Argentina debuta en el Mundial 2026 en la madrugada del miércoles 17 de junio ante Argelia a las 03:00 horas en Kansas City y, la segunda jornada, la disputa contra Austria el lunes 22 de junio a las 19:00 horas en el Estadio de Dallas. El último choque de la fase de grupos lo disputa el 28 de junio a las 04:00 horas contra Jordania.